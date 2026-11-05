अंबिकापुर में अवैध संबंध के संदेह पर महिला और 15 वर्षीय किशोर की डंडे से बेरहमी से पिटाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर : बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में 15 वर्षीय किशोर की बेरहमी से हुई पिटाई के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना गांव में नवनिर्मित प्रधानमंत्री आवास में हुई। मृतक की मां का आरोप है कि गांव के ही एक व्यक्ति ने पत्नी के साथ किशोर को आपत्तिजनक स्थिति में देखने का आरोप लगाकर पीट-पीटकर हत्या कर दी है। उसने अपनी पत्नी की भी डंडे से बेदम पिटाई की। घायल महिला को गंभीर चोट आई है।उसका उपचार मेडिकल कालेज अस्पताल में चल रहा है।

जानकारी के अनुसार गांव में चार नवंबर को एक दशगात्र कार्यक्रम आयोजित था। मृतक किशोर अपनी मां के साथ कार्यक्रम में शामिल होने गया था। दोपहर करीब 11.30 बजे गांव के ही एक व्यक्ति ने उसकी मां को आकर बताया कि उसके बेटे को गांव की एक विवाहित महिला के साथ महिला के नए पीएम आवास में देखा गया है और वहां मारपीट हो रही है।