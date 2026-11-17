नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर :सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर जिले में 19 ग्रामीणों की जान लेने वाले कबरा हाथी के व्यवहार में झुंड में शामिल होने के बाद बदलाव आ गया है। पिछले पांच दिनों से वह जंगल से ही बाहर नहीं निकला है। पांचवें दिन भी उसे ट्रेंकुलाइज कर कालर आइडी नहीं लगाया जा सका। वन्य जीव विशेषज्ञों की टीम अभी भी आपरेशन में लगी हुई है।

हाथियों का दल अभी भी उदयपुर ब्लॉक के तेंदूटिकरा और सरमा के बीच जंगल में जमा हुआ है। सोमवार को भी कबरा हाथी को झुंड से अलग कर ट्रेंकुलाइज करने का प्रयास किया गया, लेकिन अनुकूल स्थिति नहीं बन पाने के कारण सफलता नहीं मिल सकी। इसके लिए दिन में कई बार प्रयास किया गया। प्रशिक्षित कुमकी हाथियों की भी मदद ली गई, लेकिन टीम को निराशा ही हाथ लगी।

वन विभाग द्वारा अत्याधुनिक तकनीक से लैस ड्रोन का उपयोग हाथियों पर नजर रखने के लिए किया जा रहा है। इसमें हाथियों की पूरी गतिविधि नजर आ रही है। कबरा हाथी भी 17 हाथियों के झुंड में घुस गया है। वह उनसे अलग ही नहीं हो रहा है, जिस कारण उसे ट्रेंकुलाइज करने में मदद नहीं मिल रही है। जल्दबाजी नहीं, सुरक्षा है प्राथमिकता सरगुजा के मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी डा प्रणय मिश्रा ने कहा कि अच्छी बात यह है कि आपरेशन शुरू होने के बाद से कबरा हाथी झुंड में शामिल हो गया है। वह बाहर नहीं निकल रहा है। इससे हाथी भी सुरक्षित हैं और इंसान भी।