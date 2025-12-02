मेरी खबरें
    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 02 Dec 2025 05:45:52 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 02 Dec 2025 06:10:28 PM (IST)
    अंबिकापुर: मैनपाट के सपनादर व कमलेश्वरपुर में 52 क्विंटल धान जब्त
    1. अभी तक 10 प्रकरणों में 1335 क्विंटल से अधिक धान जब्त किया गया है
    2. शासन की 3198045 लाख रुपये की आर्थिक हानि को रोका जा सका है
    3. टीमों ने कई व्यापारियों से अवैध रखे बड़ी मात्रा में धान बरामद किया है

    नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर। जिले में अवैध धान परिवहन एवं भंडारण के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। सोमवार को मैनपाट विकासखण्ड के सपनादर के गुलाब यादव के घर से 70 बोरी 28 क्विंटल तथा कमलेश्वरपुर के श्याम यादव के घर से 60 बोरी 24 क्विंटल धान जब्त कर मण्डी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।

    कलेक्टर विलास भोसकर के निर्देश पर चल रही सतत मॉनिटरिंग के परिणाम स्वरूप अब तक 10 प्रकरणों में 1335 क्विंटल से अधिक धान जब्त किया गया है, जिससे शासन की लगभग 3198045 लाख रुपये की आर्थिक हानि को रोका जा सका है।


    अवैध धान के अंतर्राज्यीय एवं आंतरिक परिवहन पर रोक लगाने के लिए जिले में बनाए गए चेकपोस्टों पर सतत् निगरानी रखी जा रही है। अनुविभागीय स्तर पर भी विशेष टीमें सक्रिय रूप से काम कर रही हैं।

    जंगल और वैकल्पिक मार्गों को भी सील कर दिया गया है, जिससे अवैध धान आवाजाही पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। कलेक्टर भोसकर ने विभागीय अधिकारी को निर्देशित किया है कि अवैध धान भंडारण व परिवहन में शामिल व्यक्ति को सख्त कार्रवाई की जाए।

    10 प्रकरण में 1335 क्विंटल धान जब्त

    विभिन्न स्थानों पर किए गए गोदाम जांच के दौरान, विभागीय टीमों ने कई व्यापारियों से अवैध रूप से रखे गए बड़ी मात्रा में धान बरामद किया है। सभी मामलों में प्रकरण दर्ज की गई है। संजय अग्रवाल, श्री साई ट्रेडिंग, कान्तीप्रकाशपुरः 100 बोरी (40 क्विंटल) पतला धान,,अजय अग्रवाल, आदर्श ट्रेडिंग, श्रीगढ़ अम्बिकापुर 180 बोरी (72 क्विंटल) मोटा धान, जनम कुमार अग्रवाल, जेके. ट्रेडिंग, श्रीगढ़ः 502 बोरी (200.80 क्विंटल) मोटा धान, राजेश कुमार अग्रवाल, महामाया ट्रेडिंगः200 बोरी (90 क्विंटल) पतला धान, ,शशिकांत अग्रवाल, बंसल ट्रेडर्स, अम्बिकापुरः 1210 बोरी (484 क्विंटल) पतला धान, दीपक अग्रवाल, कृष्णा ट्रेडिंग, खरसिया नाकाः 625 बोरी (252 क्विंटल) पतला धान, मुकेश गुप्ता व सुभाष गुप्ता, खरसिया नाकाः 300 बोरी (120 क्विंटल) मोटा धान, ,ग्राम बेलगांव, तहसील सीतापुरः 60 बोरी (24 क्विंटल) मोटा धान, अनिल गुप्ता, अनिल ट्रेडर्स, ग्राम सलका, तहसील उदयपुर 60 बोरी (24 क्विंटल) पतला धान, जब्त किया गया है, जिसकी कुल कीमत 3073817 रुपए है। सभी मामलों में छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किए गए हैं।

