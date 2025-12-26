अंबिकापुर रिंग रोड पर बड़ा हादसा, खड़े ट्रक से टकराई बाइक, दो युवकों की दर्दनाक मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि,अंबिकापुर। अंबिकापुर के नमनाकला रिंग रोड पर सड़क किनारे खड़े ट्रकों के कारण एक बार फिर सड़क हादसा हो गया। शुक्रवार रात सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई। मृतकों ने हेलमेट नहीं पहना था और उनके सिर में गंभीर चोटें आई थीं।
क्या है पूरा मामला
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मोटरसाइकिल सवार बृजेश लकड़ा (25), पिता बीरेंद्र लकड़ा निवासी महुआपारा अंबिकापुर तथा मेलप्रताप तिर्की (26), पिता गेब्रियल तिर्की निवासी शांतिपारा फुंदुरडीहारी अंबिकापुर, गांधी चौक की ओर से रिंग रोड होते हुए बस स्टैंड की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान गुडलक मोटर्स के पास सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से उनकी मोटरसाइकिल टकरा गई। टक्कर के बाद दोनों युवक सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
ट्रक चालक मौके से फरार
हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम के बाद दोनों मृतकों के शव स्वजन को सौंप दिए गए हैं। घटना से स्वजन सदमे में हैं। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि दोनों युवक कहां जा रहे थे। उल्लेखनीय है कि नमनाकला रिंग रोड पर शाम के समय भारी मालवाहक वाहनों और ट्रकों को सड़क किनारे खड़ा कर दिया जाता है, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। पुलिस द्वारा समय-समय पर चालानी कार्रवाई की जाती है, लेकिन इसके बावजूद ट्रकों के खड़े होने की समस्या बनी हुई है। इस हादसे में तेज रफ्तार भी एक कारण बताई जा रही है।
