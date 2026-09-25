गणेश विसर्जन के दौरान अंबिकापुर के प्रशिक्षु डीएसपी से मारपीट और निजी वाहन में तोड़फोड़, छह गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर: गणेश विसर्जन के दौरान दरिमा थाना प्रभारी और प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक निशांत कुर्रे के साथ मारपीट और उनके निजी वाहन में तोड़फोड़ के मामले में मणिपुर पुलिस ने छह मुख्य आरोपितों को गिरफ्तार किया है। घटना जगदीशपुर मेन रोड की है।

जानकारी के अनुसार प्रशिक्षु डीएसपी निशांत कुर्रे गुरुवार रात करीब 10 बजे ग्रामीण क्षेत्र के भ्रमण के बाद अपनी निजी वाहन से दरिमा से अंबिकापुर लौट रहे थे। ग्राम जगदीशपुर मेन रोड पर डीजे के साथ गणेश विसर्जन की झांकी निकाली जा रही थी। पिकअप में तेज आवाज में डीजे बजाकर आम रास्ता बाधित किया गया था।