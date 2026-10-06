हथियारबंद गिरोह ने कर्मचारियों को बंधक बनाकर एसईसीएल बिश्रामपुर क्षेत्र में कुमदा भूमिगत खदान से काटा अस्सी मीटर केबल

नईदुनिया न्यूज, बिश्रामपुर: एसईसीएल बिश्रामपुर क्षेत्र में लंबे समय से बंद पड़ी खदानों और संवेदनशील परिसरों में कबाड़ चोरों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सोमवार रात कुमदा 7/8 भूमिगत खदान में हथियारों से लैस 15-20 लोगों के गिरोह ने सुरक्षा कर्मियों और कर्मचारियों को बंधक बनाकर भयभीत किया और खदान के भीतर घुसकर करीब 80 मीटर लंबी पावर चार्ज केबल काटकर ले गए। घटना के बाद सुरक्षा प्रभारी ने बिश्रामपुर थाने में लिखित शिकायत कर आरोपितों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।

एसईसीएल के कुमदा 7/8 भूमिगत खदान के सुरक्षा प्रभारी द्वारा बिश्रामपुर थाने में लिखित शिकायत कर बताया कि पांच अक्टूबर की रात खदान के मुहाने के पास 15-20 अज्ञात लोग पहुंचे। इनमें करीब पांच-छह लोग अस्त्र-शस्त्र से लैस थे। गिरोह ने खदान के सतह क्षेत्र में तैनात कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों को बंधक बनाकर भयभीत कर दिया। इसके बाद करीब 10-12 लोग जान जोखिम में डालकर भूमिगत खदान के भीतर घुस गए और लगभग 80 मीटर लंबी 70 वर्ग मिलीमीटर पावर चार्ज केबल काटकर अपने साथ ले गए।

पत्र में चोरी गई केबल की अनुमानित कीमत करीब 2.08 लाख रुपये बताई गई है। सुरक्षा प्रभारी ने पुलिस से अज्ञात आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर चोरी गई केबल बरामद करने, घटना में शामिल लोगों की पहचान कर गिरफ्तारी करने तथा खदान एवं कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक पुलिस सहायता उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। बंद खदानें बन रहीं कबाड़ चोरों का आसान निशाना कुमदा 7/8 की घटना ने एसईसीएल के बंद एवं संवेदनशील परिसरों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि लंबे अरसे से बंद पड़ी खदानों और कबाड़ में चोरों का गिरोह सक्रिय है। आए दिन ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को धमकाकर अथवा बंधक बनाकर कीमती तांबायुक्त केबल, कलपुर्जे और अन्य सामग्री पार की जा रही है। स्थिति यह है कि ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मी भी हथियारबंद गिरोह के सामने खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं।