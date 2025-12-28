मेरी खबरें
    By Asim Sen GuptaEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 28 Dec 2025 11:59:45 PM (IST)Updated Date: Mon, 29 Dec 2025 12:03:05 AM (IST)
    Ambikapur Crime: घर लौटते व्यवसायी पर जानलेवा हमला कर 20 लाख की लूट, घायल का इलाज जारी
    व्यापारी पर जानलेवा हमला

    HighLights

    1. रेकी कर वारदात को अंजाम देने का संदेह
    2. घायल व्यवसायी का अस्पताल में इलाज जारी
    3. आरोपी की तलाश में जुटा पुलिस प्रशासन

    नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर: अंबिकापुर के सत्तीपारा कैलाश मोड़ के पास रविवार रात व्यवसायी पर जानलेवा हमला कर 20 लाख रुपये लूट लिए गए। स्कूटी से घर जाते समय घात लगाए युवक ने बांस के डंडे से व्यवसायी के सिर पर प्रहार किया। वे जैसे ही जमीन पर गिरे, रुपयों से भरा बैग लेकर युवक भाग निकला। घायल व्यवसायी को अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना के बाद शहर के व्यापारी वर्ग में भय और आक्रोश का माहौल है।

    जानकारी के अनुसार रानी सती मंदिर कॉलोनी निवासी व्यवसायी अनिल अग्रवाल का राम मंदिर रोड में मोबाइल का थोक कारोबार है। वे हिंदुस्तान लीवर के फ्रेंचाइजी धारक भी हैं।अनिल इंटरप्राइजेज इन्द्रपस्थ के संचालक अनिल अग्रवाल रविवार रात रोज की तरह दुकान बंद करने के बाद दिनभर की बिक्री की रकम को बैग में रखकर स्कूटी से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान सत्तीपारा के कैलाश मोड़ के पास अंधेरे में घात लगाए बैठे एक युवक ने अचानक डंडे से उनके सिर पर जोरदार हमला कर दिया।


    अचानक हुए हमले से अनिल अग्रवाल स्कूटी समेत नीचे गिर पड़े। इससे पहले कि वे शोर मचा पाते, आरोपी लगभग 20 लाख रुपये से भरा बैग लेकर गली के रास्ते फरार हो गया। हमले में व्यापारी के सिर में गंभीर चोट आई है। उन्हें तत्काल अंबिकापुर के एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है।

    घटना के तरीके को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि आरोपी ने पहले से व्यवसायी की रेकी की थी। बताया जा रहा है कि अनिल अग्रवाल आमतौर पर रात 9:30 से 10 बजे दुकान बंद कर घर जाते थे, जिसका फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया गया। थोक कारोबार होने के कारण छोटे व्यवसायी उनके पास प्रतिदिन बड़ी राशि जमा कर सामान ले जाया करते हैं।

    घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में शहर के व्यवसायी अस्पताल पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी ली।इधर सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।

    पुलिस का कहना है कि संदिग्धों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।इस घटना ने अंबिकापुर शहर में बढ़ती असामाजिक और आपराधिक गतिविधियों को लेकर व्यापारी वर्ग को चिंतित कर दिया है।

