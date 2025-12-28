Ambikapur Crime: घर लौटते व्यवसायी पर जानलेवा हमला कर 20 लाख की लूट, घायल का इलाज जारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर: अंबिकापुर के सत्तीपारा कैलाश मोड़ के पास रविवार रात व्यवसायी पर जानलेवा हमला कर 20 लाख रुपये लूट लिए गए। स्कूटी से घर जाते समय घात लगाए युवक ने बांस के डंडे से व्यवसायी के सिर पर प्रहार किया। वे जैसे ही जमीन पर गिरे, रुपयों से भरा बैग लेकर युवक भाग निकला। घायल व्यवसायी को अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना के बाद शहर के व्यापारी वर्ग में भय और आक्रोश का माहौल है।

जानकारी के अनुसार रानी सती मंदिर कॉलोनी निवासी व्यवसायी अनिल अग्रवाल का राम मंदिर रोड में मोबाइल का थोक कारोबार है। वे हिंदुस्तान लीवर के फ्रेंचाइजी धारक भी हैं।अनिल इंटरप्राइजेज इन्द्रपस्थ के संचालक अनिल अग्रवाल रविवार रात रोज की तरह दुकान बंद करने के बाद दिनभर की बिक्री की रकम को बैग में रखकर स्कूटी से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान सत्तीपारा के कैलाश मोड़ के पास अंधेरे में घात लगाए बैठे एक युवक ने अचानक डंडे से उनके सिर पर जोरदार हमला कर दिया।