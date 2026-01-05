CG Weather Update: ठंड और कोहरे की दोहरी मार, अंबिकापुर से मैनपाट तक कांप उठे लोग

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर: पश्चिमी विक्षोभ का असर कमजोर पड़ते ही उत्तरी छत्तीसगढ़ में ठंड ने अचानक तीव्र रूप ले लिया है। उत्तर-पश्चिम दिशा से आ रही सर्द हवाओं और घने कोहरे ने पूरे सरगुजा संभाग को अपनी चपेट में ले लिया है। सोमवार की सुबह मौसम का मिजाज (CG Weather Update) इतना सख्त रहा कि लोग घरों से निकलते ही कंपकंपाते नजर आए। इस सीजन में पहली बार अंबिकापुर में 24 घंटे के भीतर न्यूनतम तापमान में करीब पांच डिग्री सेल्सियस की बड़ी गिरावट दर्ज की गई।

मौसम विभाग (IMD) द्वारा पहले ही उत्तरी छत्तीसगढ़ में शीतलहर और कड़ाके की ठंड की चेतावनी जारी की गई थी, जो अब पूरी तरह सच साबित होती दिख रही है। रविवार को जहां अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, वहीं सोमवार को यह गिरकर 4.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। अचानक आई इस गिरावट ने आम लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर दिया है। खासतौर पर बुजुर्गों और छोटे बच्चों को ठंड से सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है।

सोमवार की सुबह शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। कई स्थानों पर दृश्यता घटकर मात्र 20 से 30 मीटर तक सिमट गई, जिससे सड़कों पर चलना जोखिम भरा हो गया। वाहन चालकों को हेडलाइट जलाने के बावजूद सामने का रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा था। कोहरे के कारण आवागमन भी प्रभावित हुआ और लोगों को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ी। स्कूल जाने वाले बच्चे ठंड से हुए बेहाल दो दिन के अवकाश के बाद सोमवार से स्कूल खुलने के कारण बच्चों को कड़ाके की ठंड में घर से निकलना पड़ा। सुबह-सुबह स्कूल वाहन का इंतजार करते बच्चे ठंड से बचने के लिए सिमटे हुए नजर आए। अभिभावक भी बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर चिंतित दिखे।