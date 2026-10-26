छत्तीसगढ़ बस हादसा: हंसते हुए किया था विदा, सुबह आई मौत की खबर... दो दोस्तों की आखिरी यात्रा बनी बस हादसा

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर: रविवार शाम करीब पांच बजे वाड्रफनगर क्षेत्र के ग्राम सरना में दो घरों से हंसी-खुशी विदाई हुई थी। पड़ोसियों ने देखा था कि शमीम मोहम्मद और उसका दोस्त अतुल कुमार बैग टांगकर बस स्टॉप की ओर जा रहे हैं। घर वालों ने सोचा था एक-दो दिन में लौट आएंगे। लेकिन सोमवार सुबह जब परिवार सोकर उठा ही था कि मोबाइल की घंटी बजी और उधर से आवाज आई - बस का एक्सीडेंट हो गया है...।

बलरामपुर जिले के बलंगी से रायपुर जा रही यात्री बस सोमवार तड़के सिमगा के समीप ग्राम दरचुरा में सड़क किनारे खड़ी ट्रक से जा टकराई। इस भीषण हादसे में कुल पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 यात्री घायल हो गए। मृतकों में रघुनाथनगर थाना क्षेत्र के ग्राम सरना निवासी दो दोस्त शमीम मोहम्मद और अतुल कुमार तथा बलंगी निवासी बस का हेल्पर पवन देवांगन भी शामिल है।

इलाज के लिए निकला था शमीम, दोस्त भी साथ हो लिया ग्राम सरना निवासी शमीम मोहम्मद पिता मो. शाकिर (39) ग्रामीण बाजारों में घरेलू उपयोग की सामग्री बेचकर परिवार पालता था। उसके दो छोटे-छोटे बच्चे हैं। कठिन परिश्रम से जीवन यापन कर रहा था। पिछले कुछ दिनों से उसके चेहरे पर संक्रमण हो गया था। स्थानीय डॉक्टरों को दिखाने पर आराम नहीं मिला तो उसने रायपुर एम्स में इलाज कराने की सोची। उसकी योजना सुनकर उसका जिगरी दोस्त अतुल कुमार पिता लाल बाबू (33) ने भी साथ चलने की इच्छा जताई। अतुल के भी दो छोटे बच्चे हैं। गांव से होकर रायपुर जाने वाली बस की सुविधा होने से दोनों ने एक साथ टिकट लिया। योजना थी कि एम्स में इलाज कराकर एक-दो दिन में लौट आएंगे। रविवार शाम दोनों हंसते हुए निकले थे। घर से निकले 12 घंटे भी नहीं हुए थे कि मौत की खबर आ गई। खबर सुनते ही दोनों गांवों में कोहराम मच गया। स्वजन आनन-फानन में घटनास्थल के लिए रवाना हो गए।