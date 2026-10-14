सरगुजा के उदयपुर में चहलकदमी कर रहा 26 गजराजों का दल, शाम ढलते ही घर छोड़ने को मजबूर ग्रामीण

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अंतर्गत उदयपुर वन परिक्षेत्र में जंगली हाथियों की मौजूदगी ने ग्रामीणों का सामान्य जीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है। क्षेत्र के एक दर्जन से अधिक गांवों में शाम ढलते ही सन्नाटा पसर जाता है। ग्रामीणों के लिए सूरज डूबने का अर्थ अब घर लौटना नहीं, बल्कि जान बचाने के लिए अपने ही घरों को छोड़ना बन गया है।

पिछले तीन महीनों से 26 हाथियों का एक विशाल दल इस इलाके में डेरा जमाए हुए है, जिसके खौफ से ग्रामीण रात होते ही अपने बच्चों और बुजुर्गों को लेकर जंगल से सटे कच्चे घरों से निकलकर पक्के मकानों अथवा सरकारी स्कूलों में पनाह लेने को मजबूर हैं।

तीन दलों से मिलकर बना 26 हाथियों का कुनबा उदयपुर के जंगलों में मौजूद हाथियों का यह झुंड अलग-अलग समय पर आए तीन दलों का संयुक्त कुनबा है। वन विभाग के अनुसार, एक अकेला हाथी तीन माह से अधिक समय से यहां मौजूद है। इसके बाद डेढ़ महीने पहले 14 हाथियों का दल आया और करीब 20 दिन पहले 12 अन्य हाथी भी इसमें शामिल हो गए। पहले इस समूह में कुल 27 हाथी थे, लेकिन विचरण के दौरान करंट लगने से एक बच्चे की मौत के बाद अब इनकी संख्या 26 रह गई है। दिनभर ये हाथी करमकठरा के घने जंगलों में शांत रहते हैं, लेकिन शाम होते ही भोजन की तलाश में दो, तीन और चार के छोटे-छोटे समूहों में बंटकर लगभग 10 किलोमीटर के दायरे में फैल जाते हैं। धान की फसलें तबाह और राजमार्ग पर पहरा हाथियों के ये दल जजगी, महेशपुर, लक्ष्मणगढ़, फुनगी, सीसकालो, उपका, सुखरीभंडार, रामनगर और झीरमिटी सहित एक दर्जन से अधिक गांवों के खेतों को निशाना बना रहे हैं। खेतों में तैयार खड़ी धान की फसल को हाथी रातभर रौंदते और खाते हैं। विशेषकर रामनगर में हाथियों ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाने के साथ कुछ कच्चे मकानों की दीवारें भी गिरा दी हैं। यही नहीं, उदयपुर से केदमा होकर बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर हाथियों की आवाजाही के चलते वन अमले को अक्सर यातायात रोकना पड़ता है। डर के कारण ग्रामीणों ने जंगल जाकर लकड़ी और पत्ते एकत्र करना भी पूरी तरह बंद कर दिया है।