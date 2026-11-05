सीतापुर में पिता के हत्यारे बेटे और डिगमा में पत्नी के कातिल पति को मिली उम्रकैद

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर : सरगुजा जिले में हुए दो अलग-अलग हत्या के मामलों में अदालत ने निर्णय सुनाया है। सप्तम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महेश कुमार राज की अदालत ने दोनों घटनाओं के दोषियों को आजीवन कारावास और दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर दोषियों को एक-एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अपर लोक अभियोजक प्रकाशमणि त्रिपाठी ने अदालत के निर्णयों की जानकारी दी है।

पहला मामला सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम कुनमेरा का है। यहां के निवासी धरम सिंह (40) की मां की मृत्यु को एक वर्ष से अधिक समय हो गया था। सात मई 2026 को धरम सिंह शराब के नशे में घर पहुंचा। उसने अपने पिता रामबिलास से कहा कि मां को इस दुनिया से गए एक साल से ज्यादा हो गया है, पैसे नहीं होने के कारण आपने अभी तक उसका दशकर्म नहीं किया है, अब जमीन बेचकर मां का दशकर्म कर देते हैं।

इस बात पर पिता रामबिलास नाराज हो गया और उसने जमीन बेचने से साफ मना कर दिया। इसी बात को लेकर पिता-पुत्र में विवाद शुरू हो गया। विवाद के दौरान आवेश में आकर बेटे धरम सिंह ने पिता की हाथ-मुक्के से पिटाई शुरू कर दी और गुस्से में पास में रखे पेचकस से पिता के गले पर वार कर दिया। इस हमले में पिता रामबिलास की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर सीतापुर पुलिस ने आरोपी बेटे धरम सिंह को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया था। प्रकरण की जांच के बाद पुलिस ने चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया। सभी तथ्यों और साक्ष्यों की सुनवाई के बाद अदालत ने धरम सिंह को पिता की हत्या का दोषी पाते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई।