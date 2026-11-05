अंबिकापुर में धान खरीदी से पहले डिजिटल सर्वे ने बढ़ाई किसानों की चिंता, मचा असमंजस

नईदुनिया प्रतिनिधि,अंबिकापुर: 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी से पहले डिजिटल फसल सर्वे और गिरदावरी का काम अधूरा होने से किसानों की बढ़ती परेशानियों को लेकर ब्लाक कांग्रेस कमेटी दरिमा ने मोर्चा खोल दिया है। पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश गुप्ता और ब्लाक अध्यक्ष नारद गुप्ता के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारियों एवं किसानों ने सरगुजा कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर किसानों की समस्याओं के निराकरण की मांग की।

कांग्रेस ने ज्ञापन में कहा है कि पटवारियों की हड़ताल के कारण डिजिटल फसल सर्वे का काम अधूरा पड़ा है। पंजीकृत किसानों की सूची चस्पा नहीं होने से दावा-आपत्ति की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। वहीं, गिरदावरी में पूर्व में धान बेचने वाले कई किसानों का रकबा शून्य प्रदर्शित हो रहा है। इससे किसानों के सामने इस वर्ष धान विक्रय को लेकर असमंजस की स्थिति निर्मित हो गई है।

हड़ताल के चलते दो से पांच प्रतिशत किसानों का पंजीयन भी नहीं हो पाने की आशंका है। ऐसे में समय रहते समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो धान खरीदी प्रभावित हो सकती है।किसानों के साथ बैठक के बाद पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश गुप्ता ने कहा कि दरिमा ब्लाक ही नहीं, पूरे जिले में किसानों की कमोबेश यही स्थिति है। धान विक्रय को लेकर किसान परेशान और असमंजस में हैं। उन्होंने कहा कि पटवारियों की जायज मांगों का सरकार को तत्काल निराकरण करना चाहिए, ताकि वे काम पर लौटकर धान खरीदी के महत्वपूर्ण सीजन से पहले राजस्व संबंधी लंबित कार्य पूरे कर सकें और किसानों को राहत मिल सके।