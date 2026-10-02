सूरजपुर में पत्नी से विवाद..ससुराल में आधी रात खौफनाक वारदात, 6 साल के मासूम और ससुर पर पेट्रोल छिड़ककर लगाई आग

नईदुनिया न्यूज़, सूरजपुर: रामानुजनगर थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद ने ऐसा खौफनाक रूप लिया कि आधी रात एक परिवार की जान पर बन आई। पत्नी से विवाद के बाद उसके मायके पहुंचे व्यक्ति पर घर में घुसकर छह वर्षीय भतीजे और ससुर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने का आरोप लगा है।

अचानक भड़की आग से मासूम बुरी तरह झुलस गया। घटना के बाद परिजनों में चीख-पुकार मच गई। घायल बच्चे को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपित भजन सिंह के विरुद्ध बीएनएस की धारा 109 एवं 332 (बी) के तहत अपराध दर्ज कर उसे हिरासत में लिया है।

पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार ग्राम रामेश्वरम निवासी कल सिंह ने अपने जीजा भजन सिंह निवासी खालपारा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। बताया गया कि भजन सिंह और उसकी पत्नी संगीता के बीच कुछ समय से विवाद चल रहा था। आरोप है कि विवाद के दौरान भजन सिंह ने पत्नी के साथ मारपीट की, जिसके बाद संगीता मायके आ गई थी। बताया गया कि पत्नी की तलाश में भजन सिंह करीब चार-पांच दिन पहले भी ससुराल पहुंचा था। पत्नी के वहां नहीं मिलने पर उसने ससुर, साले और परिवार के अन्य सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी थी। स्वजन के अनुसार इसके बाद भी विवाद शांत नहीं हुआ। 29 सितंबर की देर रात वह दोबारा ससुराल पहुंच गया।

गेट खोलकर घर में घुसा, पेट्रोल डालकर लगाई आग

शिकायत के मुताबिक रात करीब 11 से 12 बजे के बीच भजन सिंह लकड़ी का गेट खोलकर घर में दाखिल हुआ। आरोप है कि उसने वहां मौजूद छह वर्षीय सत्यम और उसके पिता जय सिंह पर पेट्रोल छिड़क दिया और माचिस से आग लगा दी। आग लगते ही घर में चीख-पुकार मच गई। स्वजन ने किसी तरह आग पर काबू पाया और घायल मासूम को तत्काल अस्पताल पहुंचाया। आग की चपेट में आने से सत्यम के हाथ, पैर, कान, बांह, जांघ और पीठ झुलस गई है। घटना में अन्य किसी व्यक्ति के घायल होने की स्थिति की भी पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ने आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।