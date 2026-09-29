अंबिकापुर में जिला प्रबंधक गिरफ्तार, ACB ने 22 हजार रुपये रिश्वत लेते दबोचा, कमरे से बरामद हुई घूस की रकम

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर। एंटी करप्शन ब्यूरो अंबिकापुर की टीम ने मंगलवार को नागरिक आपूर्ति निगम (नान) बलरामपुर के जिला प्रबंधक विद्यासागर गोपाल को 22 हजार रुपये की रिश्वत लेते कार्यालय कक्ष में रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। उनके पास से रिश्वत की रकम भी बरामद कर ली गई है। एंटी करप्शन ब्यूरो अंबिकापुर की टीम अभी बलरामपुर में कार्रवाई में जुटी है।

खाद्यान्न परिवहन के भुगतान के बदले मांगी गई थी रिश्वत प्रारंभिक जानकारी के अनुसार प्रार्थी शिवराज सिंह नागरिक आपूर्ति निगम में खाद्यान्न परिवहन का कार्य करते हैं। मां सर्वेश्वरी के नाम से उनका व्यवसाय है और वे नागरिक आपूर्ति निगम में परिवहनकर्ता के रूप में पंजीकृत हैं। इसके बावजूद परिवहन कार्यों के भुगतान के एवज में जिला प्रबंधक द्वारा उनसे रिश्वत की मांग की जा रही थी।