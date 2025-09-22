पानी भरे गड्ढे में गिरा हाथी, चिंघाड़ से गूंजा गांव...मची अफरा-तफरी, CG वन विभाग का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर: सरगुजा जिले के सीतापुर वन परिक्षेत्र के ग्राम सरगा खजुरपारा में सोमवार भोर को उस समय अफरातफरी मच गई जब एक हाथी अचानक गांव के बीच बने पुराने गड्ढे में जा गिरा। गड्ढे में पानी भरा हुआ है। भोर में लगभग चार बजे हुई इस घटना से पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई।

ग्रामीणों ने बताया कि हाथी अपने झुंड से अलग होकर गांव के रास्ते से गुजर रहा था। संकरा और फिसलन भरा रास्ता होने के कारण हाथी का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे किसान के घर के पास बने गहरे गड्ढे में जा गिरा।हाथी के गिरते ही उसकी चिंघाड़ से पूरा गांव गूंज उठा। आवाज सुनकर नींद में सोए ग्रामीण घबराकर बाहर निकल आए और मौके पर भीड़ जमा हो गई। तत्काल इसकी सूचना वन विभाग को दी गई।