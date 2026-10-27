छत्तीसगढ़ में हाथियों का खौफ, सरगुजा जिले में फसलों को रौंदकर भैंस को उतारा मौत के घाट

नईदुनिया प्रतिनिधि,अंबिकापुर: सरगुजा जिले के उदयपुर वन परिक्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम बासेन और चकेरी में हाथियों के दल की लगातार मौजूदगी से ग्रामीणों और किसानों की नींद उड़ गई है। उदयपुर क्षेत्र में लंबे समय से विचरण कर रहे 12 हाथियों के एक दल ने रविवार रात करीब 8 बजे ग्राम चकेरी में जमकर तबाही मचाई। हाथियों ने जहां खेतों में तैयार खड़ी धान की फसल को रौंदकर पूरी तरह बर्बाद कर दिया, वहीं घर के पास बंधी एक भैंस को बेरहमी से कुचलकर मार डाला।

घर के पास बंधी थी भैंस, भागने का मौका नहीं मिला घटना ग्राम चकेरी की है, जहां मवेशी मालिक जगत राम (पिता सुखदेव) ने अपनी भैंस को रोज की तरह घर के पास खूंटे में बांधकर रखा था। रविवार रात जब 12 हाथियों का झुंड अचानक गांव में दाखिल हुआ, तो बंधी होने के कारण बेजुबान भैंस भाग नहीं सकी। हाथियों ने उसे अपने पैरों तले कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई।