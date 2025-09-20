मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    फेसबुक पेज पर अपलोड किया भारत का गलत नक्शा, अंबिकापुर होलीक्रॉस कॉलेज के प्रिसिंपल के खिलाफ FIR

    अंबिकापुर के होलीक्रॉस वूमेंस कॉलेज के प्राचार्य के खिलाफ भारत का गलत नक्शा फेसबुक पर अपलोड करने को लेकर एफआईआर किया गया है। साल 2024 में स्पोर्टस् डे पर कॉलेज के फेसबुक पेज पर फोटो अपलोड किया गया था, जिसमें अक्साई चीन और पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) को भारत से अलग दिखाया गया था।

    By Asim Sen Gupta
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 20 Sep 2025 11:28:58 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 20 Sep 2025 11:35:00 AM (IST)
    फेसबुक पेज पर अपलोड किया भारत का गलत नक्शा, अंबिकापुर होलीक्रॉस कॉलेज के प्रिसिंपल के खिलाफ FIR
    भारत का गलत नक्शा अपलोड करने पर एफआईआर

    HighLights

    1. फेसबुक पर भारत का गलत नक्शा अपलोड करने को लेकर प्राचार्य पर एफआईआर
    2. भारत के नक्शे में अक्साई चीन और पाक अधिकृत कश्मीर को भारत से अलग दिखाया
    3. प्राचार्य और पेज संचालक के विरुद्ध IPC 1860 की धारा 505 (1)(बी) के तहत अपराध दर्ज

    नईदुनिया प्रतिनिधि,अंबिकापुर : होलीक्रॉस वूमेंस कॉलेज अंबिकापुर के आधिकारिक फेसबुक पेज पर भारत का गलत नक्शा अपलोड किए जाने का आरोप कॉलेज प्राचार्य पर लगा है। शहर के गोधनपुर निवासी कैलाश मिश्रा ने गांधीनगर थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि भारत का विकृत और विवादित नक्शा प्रकाशित करना देश की संप्रभुता व अखंडता पर सीधा प्रहार है।

    शिकायत के आधार पर गांधीनगर पुलिस ने कालेज प्राचार्य शांता जोसेफ और फेसबुक पेज संचालक के खिलाफ अपराध पंजीकृत कर लिया है। आरोप है कि पांच जनवरी 2024 को कॉलेज के स्पोर्ट्स डे के बैनर में ऐसा नक्शा प्रकाशित किया गया था, जिसमें अक्साई चीन और पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) को भारत से अलग दिखाया गया।यह नक्शा करीब एक साल सात माह तक फेसबुक पेज पर प्रकाशित रहा और हाल ही में दोबारा उस पेज पर सामग्री अपलोड होने पर प्रकरण सामने आया।

    यह भी पढ़ें- साय केबिनेट के विस्तार के बाद नए मंत्रियों को मिली जिम्मेदारी, जिलों का प्रभार में बड़ा फेरबदल

    कैलाश मिश्रा का कहना है कि यह कोई साधारण भूल नहीं, बल्कि सुनियोजित और संगठित प्रयास है। इसे राष्ट्रविरोधी गतिविधि और गंभीर आपराधिक कृत्य बताते हुए उन्होंने कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने प्राचार्य शांता जोसेफ और पेज संचालक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 505 (1)(बी) के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। फिलहाल प्रकरण की जांच जारी है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.