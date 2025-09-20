फेसबुक पेज पर अपलोड किया भारत का गलत नक्शा, अंबिकापुर होलीक्रॉस कॉलेज के प्रिसिंपल के खिलाफ FIR

नईदुनिया प्रतिनिधि,अंबिकापुर : होलीक्रॉस वूमेंस कॉलेज अंबिकापुर के आधिकारिक फेसबुक पेज पर भारत का गलत नक्शा अपलोड किए जाने का आरोप कॉलेज प्राचार्य पर लगा है। शहर के गोधनपुर निवासी कैलाश मिश्रा ने गांधीनगर थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि भारत का विकृत और विवादित नक्शा प्रकाशित करना देश की संप्रभुता व अखंडता पर सीधा प्रहार है।

शिकायत के आधार पर गांधीनगर पुलिस ने कालेज प्राचार्य शांता जोसेफ और फेसबुक पेज संचालक के खिलाफ अपराध पंजीकृत कर लिया है। आरोप है कि पांच जनवरी 2024 को कॉलेज के स्पोर्ट्स डे के बैनर में ऐसा नक्शा प्रकाशित किया गया था, जिसमें अक्साई चीन और पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) को भारत से अलग दिखाया गया।यह नक्शा करीब एक साल सात माह तक फेसबुक पेज पर प्रकाशित रहा और हाल ही में दोबारा उस पेज पर सामग्री अपलोड होने पर प्रकरण सामने आया।