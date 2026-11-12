18 मौतों के बाद वन विभाग ने बदली रणनीति, अब सीधे रेस्क्यू सेंटर में रखा जाएगा कबरा हाथी

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर। 18 लोगों की जान लेने वाले कबरा हाथी के विज्ञानी प्रबंधन को लेकर वन विभाग ने अब रणनीति बदल दी है। पहले यह तैयारी थी कि हाथी को ट्रेंकुलाइज कर कॉलर आईडी लगाकर नैसर्गिक वन क्षेत्र में छोड़ा जाएगा।

इसके लिए तमोर पिंगला के घने जंगल को उपयुक्त माना जा रहा था क्योंकि वहां चारा-पानी की पर्याप्त उपलब्धता है। लेकिन अब वन विभाग में अपनी रणनीति बदल ली है। रमकोला स्थित रेस्क्यू सेंटर ले जाया जाएगा हाथी की आक्रामकता और लगातार जनहानि को देखते हुए यह तय किया गया है कि हाथी को ट्रेंकुलाइज कर कुमकी हाथी के सहारे ट्रक में लोड कर सीधे रमकोला स्थित रेस्क्यू सेंटर ले जाया जाएगा। क्योंकि घने वन क्षेत्र में कॉलरिंग कर छोड़ देने से भी इसके व्यवहार में परिवर्तन आने की संभावना कम है।

हाथी को ट्रेंक्यूलाइज कर रेस्क्यू सेंटर ले जाने के ऑपरेशन के लिए बिलासपुर से वन्य जीव विशेषज्ञ डॉ पीके चंदन के नेतृत्व में टीम भी पहुंच रही है। रेस्क्यू सेंटर में बतौर सजा इसे क्राल में रखा जाएगा। क्राल को लोहे के गर्डर या मोटी लकड़ियों से बनाया जाता है। यह ऐसा स्थान होता हैं जहां हाथी सिर्फ खड़ा रह सकता है। उमेश्वरपुर में हाथी ने ली महिला की जान बुधवार रात करीब 11 बजे कबरा हाथी सूरजपुर जिले के प्रेमनगर वन परिक्षेत्र के उमेश्वरपुर पहुंचा। गांव में हाथी के आने की सूचना पर 45 वर्षीय दिलासो बाई अपने पति अर्जुन मरावी और बेटे के साथ पड़ोसियों को सतर्क करने के लिए घर से निकली थी। बेटा घर का दरवाजा बंद करने के लिए पीछे रुक गया था। इसी दौरान दिलासो अचानक हाथी की चपेट में आ गई। हाथी ने उसे मौके पर ही कुचल कर मार डाला।