यूपी से अवैध धान ला रहे चार पिकअप वाहन जब्त, बॉर्डर पर एक्शन मोड में CG प्रशासन

नईदुनिया न्यूज, बलरामपुर: धान खरीदी आरंभ होने के बाद उत्तर प्रदेश से अवैध रूप से धान लेकर आ रहे चार पिकअप वाहनों को पकड़कर जब्त किया गया और आगे की कार्रवाई के लिए थाना सनावल के सुपुर्द किया गया।

प्रकरण में छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम के प्रविधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी के निर्देश पर सीमावर्ती राज्यों से धान के अवैध प्रवेश को रोकने के लिए जिले में कुल 24 चेकपोस्ट बनाए गए हैं।

इनमें रामानुजगंज विकासखंड में 10, वाड्रफनगर में सात, कुसमी में चार और शंकरगढ़ में तीन चेकपोस्ट शामिल हैं। इन चेकपोस्टों पर तैनात अमले के साथ जिला व तहसील स्तरीय उड़नदस्ता दल लगातार निगरानी रख रहे हैं और संदिग्ध वाहनों की सघन जांच कर रहे हैं।