जमीन रजिस्ट्री के नाम पर 54 लाख की धोखाधड़ी: भू-स्वामियों को थमाया अदिनांकित चेक

नईदुनिया न्यूज, बिश्रामपुर: जमीन की बिक्री के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी किए जाने का मामला सामने आया है। दतिमा निवासी एक ही परिवार के तीन भू-स्वामियों ने दो लोगों पर छलपूर्वक उनकी जमीन का विक्रय पत्र पंजीकृत कराने और तय कीमत का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया है।

पीड़ितों का दावा है कि 54 लाख 45 हजार रुपये में जमीन का सौदा तय हुआ था, लेकिन रजिस्ट्री के बाद भुगतान के नाम पर उन्हें 23 लाख 90 हजार रुपये का अदिनांकित बेयरर चेक थमा दिया गया। इसके अलावा दो लाख रुपये नकद और 2.22 लाख रुपये फोन-पे से भुगतान किए जाने का उल्लेख भी विक्रय पत्र में करा दिया गया, जबकि उन्हें यह राशि प्राप्त नहीं हुई। मामले में तीनों आवेदकों ने पुलिस अधीक्षक सूरजपुर को लिखित शिकायत सौंपकर जांच और आरोपितों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करने की मांग की है।

पुलिस अधीक्षक को दिए गए आवेदन के अनुसार ग्राम दतिमा निवासी खिलानंद राजवाड़े, भागेरथी राजवाड़े और मानमति का ग्राम लक्ष्मणपुर स्थित खसरा नंबर 2/1 की 0.26 हेक्टेयर भूमि पर स्वामित्व एवं आधिपत्य है। इसमें से 0.13 हेक्टेयर भूमि खरीदने के लिए कुम्दा बस्ती निवासी रामदेव और बसदेई निवासी रूबी हरिजन ने उनसे संपर्क किया था। गाड़ी में रकम रखे होने का भरोसा देकर करा ली रजिस्ट्री दोनों पक्षों के बीच जमीन का सौदा 1.65 लाख रुपये प्रति डिसमिल की दर से तय हुआ था, जिसकी कुल कीमत 54 लाख 45 हजार रुपये निर्धारित की गई थी। शिकायत में बताया गया है कि विक्रय मूल्य की पूरी राशि देने का भरोसा दिलाकर अनावेदक दोनों पक्षों को दो सितंबर 2026 को सूरजपुर लेकर पहुंचे थे। वहां उन्होंने आवेदकों को बताया कि बिक्री की पूरी रकम उनके वाहन में रखी हुई है और विक्रय पत्र निष्पादित होने के तत्काल बाद वाहन के पास चलकर उन्हें भुगतान कर दिया जाएगा।