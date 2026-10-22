बलरामपुर में सरकारी नौकरी का झांसा देकर 2.75 लाख की ठगी, आरोपी ने फर्जी चेक देकर थाने में रची झूठी साजिश

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर: रानी लक्ष्मी बाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण योजना के तहत संविदा पर लगे युवाओं को नियमित नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी कर ली गई। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक बलरामपुर के आदेश पर थाना बसंतपुर में जांच शुरू कर दी गई है। जांच में प्रार्थी और गवाहों के कथन के बाद ठगी का मामला प्रथम दृष्टया सही पाया गया है।

प्रकरण में विकास दोहरे नामक व्यक्ति के विरुद्ध धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार प्रार्थी प्रेमशंकर व उनके साथी अनिल, दिनेश, गोविंद एवं अवधेश वाड्रफनगर क्षेत्र के निवासी हैं। ये सभी शिक्षा विभाग में रानी लक्ष्मी बाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को प्रशिक्षण देने के लिए तीन माह के संविदा पर कार्यरत थे।