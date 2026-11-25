नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर : लग्जरी कार में सवार होकर गांवों में घूमना, पहले घरों की रेकी करना और फिर रात के अंधेरे में दरवाजा तोड़कर बकरा-बकरी पार कर देना। सूरजपुर जिले के लटोरी क्षेत्र में सक्रिय शातिर चोरों के गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। गिरोह के पांच सदस्य चोरी की वारदातों को अंजाम देने के लिए सियाज कार का इस्तेमाल करते थे। इसके लिए वाहन मालिक को हर रात सात हजार रुपये किराया दिया जाता था।

'पुलिस ने चोरी करने वाले पांच आरोपितों के साथ ही कार मालिक अजीत पैकरा और चोरी के मवेशी खरीदने वाले नुरुल्लाह खान को गिरफ्तार किया है। इस तरह मामले में कुल सात आरोपितों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त सियाज कार, चोरी की दो बकरी और चोरी में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार जब्त किए हैं। शेष बकरों को काटकर बेच देने की बात आरोपितों ने बताई।

पूछताछ में उनकी पहचान अमीनुल्लाह खान पिता अब्दुल्लाह (25), निवासी रायकेरा टोकापारा, थाना सीतापुर ; राकेश सिंह पिता इन्द्रदेव (28), निवासी ग्राम मंगारी ; मदन दास पिता लबदु दास (19), निवासी ग्राम महेशपुर, थाना सीतापुर ; दिलचन्द दास उर्फ ममता पिता रूदन सिंह (19), निवासी ग्राम नकना तथा गणेश कुमार मरावी पिता अशोक मरावी (24), निवासी ग्राम छेवरी, थाना बतौली के रूप में हुई। पहले करते थे रेकी, मवेशियों के मुंह पर लगाते थे टेप गिरोह का चोरी करने का तरीका भी हैरान करने वाला था। आरोपित वारदात वाले गांव में दो से तीन घंटे पहले पहुंच जाते थे और आसपास के घरों तथा गतिविधियों की रेकी करते थे। इसके बाद मौका देखकर घरों में घुसते और बकरा-बकरियों के मुंह पर प्लास्टिक टेप चिपका देते थे, ताकि मवेशी आवाज न कर सकें। इसके बाद उन्हें कार में लादकर फरार हो जाते थे। चोरी किए गए मवेशियों को दूसरे गांव में ले जाकर बेच दिया जाता था। हर रात सात हजार रुपये में किराए की कार पूछताछ में पांचों आरोपितों ने चोरी किए गए मवेशियों को सीतापुर थाना क्षेत्र के रायकेरा टोकापारा निवासी नुरुल्लाह खान पिता सफार (45) को बेचने की जानकारी दी। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने चोरी के दो बकरा खरीदना स्वीकार किया। वहीं, सियाज कार का मालिक अजीत पैकरा पिता शंभूनाथ पैकरा (26), निवासी ग्राम बालमपुर, थाना सीतापुर आरोपितों को प्रत्येक रात सात हजार रुपये किराये पर कार उपलब्ध कराता था। इसी कार का इस्तेमाल चोरी की वारदातों में किया जाता था। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। इस प्रकार चोरी करने वाले पांच आरोपितों, वाहन मालिक और खरीदार समेत कुल सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से चोरी की दो बकरी, सियाज कार क्रमांक सीजी 10 व्ही 9456, लोहे का रॉड, पेचकस और प्लास्टिक टेप जब्त किया है। खरीदार नुरुल्लाह खान के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 317(4) तथा संगठित होकर चोरी की वारदातों को अंजाम देने के मामले में आरोपितों के विरुद्ध धारा 112 भी जोड़ी गई है।