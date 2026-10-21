अंबिकापुर में 11 साल की शादी का खौफनाक अंत, डीजे के जश्न के बाद घर में हुई पत्नी की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर: कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम केपी में दशहरे की रात पत्नी की डंडे और एज्बेस्टस सीट के टुकड़े से पीटकर हत्या करने वाले पति आलोक गिरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

पुलिस के अनुसार दशहरा त्यौहार के अवसर पर पड़ोस के बसंत गिरी के मकान में दशई त्यौहार पर डीजे लगाकर नाच-गान हो रहा था। आरोपित आलोक गिरी अपनी पत्नी मृतका मानमती के साथ वहां नाचने गया हुआ था।नाचने के दौरान ही पति-पत्नी के बीच घरेलू बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। आरोपित ने वहीं बसंत के घर में ही पत्नी के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद वह उसे जबरदस्ती खींचकर अपने घर ले आया।

घर पहुंचते ही आरोपित ने घर में रखी लोहे की पाइप और सूखी लकड़ी के डंडे से पत्नी पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। मारपीट के दौरान मृतिका जमीन पर गिर गई, तो आरोपित ने पास में पड़ा एस्बेस्टस सीट का नुकीला टुकड़ा उठाकर उसके सिर पर पटक दिया। सिर पर गंभीर चोट लगने से मानमती की मौके पर ही मौत हो गई।घटना की सूचना मृतका की मां मालती देवी ने थाने में दी। उसकी रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की।विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपित के कब्जे से घटना में प्रयुक्त लोहे की पाइप, लकड़ी का सूखा डंडा, कारकट सीट का टुकड़ा और मृतका की टूटी हुई चूड़ी जब्त कर ली है।पूछताछ में आरोपित ने अपराध करना स्वीकार कर लिया है।