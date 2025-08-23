बेवफाई के शक में पति ने बीच सड़क पत्नी पर चाकू से किया हमला, जैसे-तैसे बची जान

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर। बलरामपुर जिले के थाना शंकरगढ़ क्षेत्र के ग्राम परेवा में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आरोपित ने चाकू से बीच सड़क पर पत्नी पर कई बार प्रहार किया। इससे वह बेहोश हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायल महिला को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शंकरगढ़ लाया गया, जहां से चिकित्सकों ने उसे अंबिकापुर रेफर कर दिया।

पति-पत्नी का हुआ था झगड़ा इस घटना की रिपोर्ट प्रार्थी रामप्रसाद डीहकोरवा निवासी लालडेरा थाना शंकरगढ़ ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसने पुलिस को बताया कि उसकी पुत्री सीमा का अपने पति समलू पहाड़ी कोरवा (31) निवासी मनोहरपुर से विवाद हुआ था। विवाद के बाद सीमा नाराज होकर परेवा चली गई थी।