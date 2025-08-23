मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    बेवफाई के शक में पति ने बीच सड़क पत्नी पर चाकू से किया हमला, जैसे-तैसे बची जान

    Ambikapur Crime: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के थाना शंकरगढ़ क्षेत्र के ग्राम परेवा में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आरोपी ने चाकू से बीच सड़क पर पत्नी पर कई बार प्रहार किया। इससे वह बेहोश हो गई।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 23 Aug 2025 08:08:57 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 23 Aug 2025 08:08:57 PM (IST)
    बेवफाई के शक में पति ने बीच सड़क पत्नी पर चाकू से किया हमला, जैसे-तैसे बची जान
    बेवफाई के शक में पति ने बीच सड़क पत्नी पर चाकू से किया हमला

    HighLights

    1. पति ने बीच सड़क चाकू से पत्नी पर किया हमला
    2. महिला को अचेतावस्था में पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल
    3. घटना के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर। बलरामपुर जिले के थाना शंकरगढ़ क्षेत्र के ग्राम परेवा में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आरोपित ने चाकू से बीच सड़क पर पत्नी पर कई बार प्रहार किया। इससे वह बेहोश हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायल महिला को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शंकरगढ़ लाया गया, जहां से चिकित्सकों ने उसे अंबिकापुर रेफर कर दिया।

    पति-पत्नी का हुआ था झगड़ा

    इस घटना की रिपोर्ट प्रार्थी रामप्रसाद डीहकोरवा निवासी लालडेरा थाना शंकरगढ़ ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसने पुलिस को बताया कि उसकी पुत्री सीमा का अपने पति समलू पहाड़ी कोरवा (31) निवासी मनोहरपुर से विवाद हुआ था। विवाद के बाद सीमा नाराज होकर परेवा चली गई थी।

    21 अगस्त को सुबह समलू ने शक करने की वजह से पत्नी सीमा को परेवा में रोककर धारदार चाकू से दौड़ा-दौड़ाकर हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बीच-बचाव कर उसे बचाया। महिला बेहोश होकर सड़क पर ही गिर गई थी।

    यह भी पढ़ें- डिजिटल अरेस्ट कर ठगी करने वाले कंबोडिया गैंग का पर्दाफाश, दुबई के दोस्त से सीखा ठगी का तरीका, पांच गिरफ्तार

    आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया

    पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट पर धारा 109 भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रकरण दर्ज किया। विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपित समलू पहाड़ी कोरवा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.