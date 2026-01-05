अंबिकापुर में वन विभाग की जमीन को निजी संपत्ति बताकर 41 लोगों को बेचा, मास्टरमाइंड गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर। शहर के चोरकाकछार क्षेत्र में स्थित वनभूमि को निजी स्वामित्व की बताकर 41 लोगों को बिक्री करने वाले तकियापारा बेनीपुर रनपुरखुर्द निवासी मास्टरमाइंड मोहम्मद रशीद (50) को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

आरोपित के पास से जमीन से जुड़े कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद हुए हैं। प्रकरण से जुड़े कई महत्तवपूर्ण दस्तावेजों को आरोपित ने जला दिया था। यह प्रकरण उस समय सुर्खियों में आया था, जब भाजपा पार्षद आलोक दुबे ने चोरकाकछार स्थित बेशकीमती वनभूमि पर अतिक्रमण की शिकायत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी से लिखित रूप में की थी। शिकायत के बाद शासन स्तर से जांच के निर्देश जारी किए गए थे।

दस्तावेज का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके इसके पश्चात वन विभाग ने जांच प्रक्रिया शुरू की। जांच के दौरान मकान बनाकर रह रहे लोगों से जब जमीन के वैध स्वामित्व दस्तावेज मांगे गए तो वे कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके। विभाग द्वारा सभी को पर्याप्त अवसर दिया गया, लेकिन प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध न कराए जाने पर जून 2025 में सुरक्षा व्यवस्था के बीच अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करते हुए मकानों पर बुलडोजर चलाया गया था। शिकायतकर्ताओं को डराने-धमकाने का आरोप नगर निरीक्षक शशिकांत सिन्हा ने बताया कि आरोपित मोहम्मद रशीद को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। शिकायतकर्ताओं ने यह भी बताया कि जून 2025 में जब उनके मकान तोड़े गए, उसके बाद आरोपित मोहम्मद रशीद उन्हें लगातार डराने-धमकाने लगा। प्रकरण से बचने के लिए उसने पीड़ितों पर दबाव बनाया कि वे जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज उसे वापस कर दें। इसी आधार पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपित को धारा 420,467,468 तथा 201 के तहत हिरासत में लिया।