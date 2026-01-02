मेरी खबरें
    धान तस्करी के अंतरराज्यीय संगठित गिरोह का राजफाश, 9 लोगों के खिलाफ कार्रवाई

    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Fri, 02 Jan 2026 10:30:28 AM (IST)Updated Date: Fri, 02 Jan 2026 10:30:28 AM (IST)
    धान तस्करी के अंतरराज्यीय संगठित गिरोह का राजफाश, 9 लोगों के खिलाफ कार्रवाई
    धान तस्करी के अंतरराज्यीय संगठित गिरोह का राजफाश। (फोटो- नईदुनिया प्रतिनिधि)

    HighLights

    1. नौ आरोपितों पर अपराध दर्ज, चार भेजे गए जेल।
    2. पिकअप जब्ती से तस्करी नेटवर्क का खुलासा हुआ।
    3. 14,106 क्विंटल धान, कीमत चार करोड़ से अधिक।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर। तीन राज्यों की सीमा से लगे बलरामपुर जिले में धान तस्करी के एक संगठित अंतरराज्यीय गिरोह का राजस्व एवं पुलिस बल ने राजफाश किया है। प्रकरण में कुल नौ लोगों के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की गई है। इनमें से चार लोगों को न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। इसके पहले भी किसानों के नाम पर समर्थन मूल्य पर धान बिक्री करने वाले पिता-पुत्र को न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा गया था। उनके पास के किसानों से जुड़े दस्तावेज तथा हस्ताक्षरित चेक जब्त किए गए थे।

    अंतरराज्यीय धान तस्करी गिरोह को राजफाश करने का सुराग एक पिकअप की जब्ती से मिला। पिकअप वाहन क्रमांक यूपी 64 सीटी 0199 को पकड़ा गया, जिसमें अवैध रूप से धान का परिवहन किया जा रहा था। पकड़े गए वाहन और उससे जुड़े व्यक्तियों से पूछताछ में उत्तर प्रदेश व छत्तीसगढ़ के कुल नौ लोगों की संलिप्तता सामने आई है।


    इनमें उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के थाना बभनी क्षेत्र अंतर्गत सागोबांध निवासी श्रवण कुमार (25), कृष्ण मोहन कुमार (19), विनय कुमार गुप्ता (20), राजदेव गुप्ता (34), राधेश्याम गुप्ता (30), सत्यदेव गुप्ता (50) और मनोज कुमार (21) शामिल हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के थाना सनावल क्षेत्र के त्रिशुली निवासी विकाश (21) तथा जिला बलरामपुर-रामानुजगंज के पचावल निवासी विंध्याचल गुप्ता (42) की भी भूमिका पाई गई है।

    धान तस्करी में मुख्य भूमिका पाए जाने पर श्रवण कुमार, कृष्ण मोहन कुमार और विकास कुमार के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस अवैध कार्य में सहयोग करने वाले विनय गुप्ता, राजदेव गुप्ता, राधेश्याम गुप्ता और मनोज गुप्ता को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 170, 126 और 135(3) के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया है।

    इसके अलावा आरोपितों को छुड़ाने के प्रयास में शामिल पाए गए विंध्याचल गुप्ता और सत्यदेव गुप्ता के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 126 और 135(3) के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें बाउंड ओवर किया गया है।

    इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में अवैध धान परिवहन करने वाले बिचौलियों और सहयोगियों के बीच भय का माहौल बना हुआ है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धान तस्करी पर पूर्ण अंकुश लगाने के लिए सूचना तंत्र को और मजबूत किया गया है तथा लगातार धरपकड़ की कार्रवाई जारी रहेगी।

    प्रशासन की ओर से गांव-गांव में वालंटियर भी तैयार किए गए हैं, जो धान तस्करों की सूचना प्रशासन तक पहुंचाने में सहयोग करेंगे। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि अवैध धान तस्करी की जानकारी बिना भय के साझा करें, ताकि इस तरह के संगठित अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके।

    अब तक 4.37 करोड़ का 14106 क्विंटल धान जब्त

    • बलरामपुर जिले में पारदर्शी एवं निष्पक्ष धान खरीदी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से सभी अंतरराज्यीय सीमाओं एवं चेक पोस्टों पर निगरानी व्यवस्था को और सुदृढ़ किया गया है, जहां 24 घंटे सतत निगरानी की जा रही है।प्रशासन द्वारा संदिग्ध वाहनों एवं परिवहन गतिविधियों पर विशेष फोकस करते हुए संयुक्त दलों के माध्यम से नियमित जांच की जा रही है।

    • बलरामपुर जिले में अभी तक कुल 115 प्रकरण में 14,106.49 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया है। समर्थन मूल्य के हिसाब से जब्त धान की कीमत चार करोड़ 37 लाख रुपये से अधिक है। कार्रवाई के दौरान अवैध परिवहन में प्रयुक्त 62 चार पहिया तथा 10 दोपहिया सहित कुल 72 वाहनों को जब्त किया गया है।

