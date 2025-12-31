मेरी खबरें
    ट्रांसपोर्ट व्यवसाय की आड़ में शराब का अवैध धंधा, नए साल में खपाने के लिए हरियाणा से लाई गई 40 लाख की शराब जब्त

    CG News: नए साल से पहले आबकारी उड़नदस्ता टीम ने शहर से लगे ग्राम क्रांतिप्रकाशपुर में एक गोदाम से 40 लाख रुपये मूल्य की अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है। ...और पढ़ें

    By Asim Sen GuptaEdited By: manoj dubey
    Publish Date: Wed, 31 Dec 2025 01:37:06 PM (IST)Updated Date: Wed, 31 Dec 2025 01:37:06 PM (IST)
    ट्रांसपोर्ट व्यवसाय की आड़ में शराब का अवैध धंधा, नए साल में खपाने के लिए हरियाणा से लाई गई 40 लाख की शराब जब्त
    नए साल में खपाने के लिए हरियाणा से लाई गई 40 लाख की शराब जब्त।

    HighLights

    1. ट्रांसपोर्ट कारोबारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार
    2. गोदाम से 300 पेटी शराब बरामद की गई
    3. आबकारी उड़नदस्ता टीम की कार्रवाई

    नईदुनिया प्रतिनिधि,अंबिकापुर। नए साल से पहले आबकारी उड़नदस्ता टीम ने शहर से लगे ग्राम क्रांतिप्रकाशपुर में एक गोदाम से 40 लाख रुपये मूल्य की अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है। कार्रवाई में हरियाणा निर्मित 300 पेटी शराब बरामद की गई, जिसकी कुल मात्रा लगभग 2600 लीटर बताई गई है। साल के अंतिम दिन तथा नए वर्ष में खपाने के लिए यह शराब मंगाई गई थी।

    मुखबिर से सूचना मिली थी

    यह कार्रवाई संभागीय आबकारी उड़नदस्ता प्रभारी रंजीत गुप्ता के नेतृत्व में की गई। टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि नए साल में बिक्री के लिए हरियाणा की अंग्रेजी शराब शहर में खपाने की तैयारी की जा रही है।


    सूचना के आधार पर आबकारी अमला अंबिकापुर के दर्रीपारा निवासी सौरभ सिंह के घर पहुंचा और उसे हिरासत में लेकर क्रांतिप्रकाशपुर स्थित उसके गोदाम ले जाया गया। गोदाम की तलाशी के दौरान अवैध शराब बरामद की गई।

    आरोपित सौरभ सिंह ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़ा है

    आबकारी अधिकारियों के अनुसार आरोपित सौरभ सिंह ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़ा हुआ है और इसी की आड़ में लंबे समय से अवैध शराब का कारोबार कर रहा था। वह छोटे विक्रेताओं को शराब की आपूर्ति करता था।

    पूर्व में भी उसके गोदाम पर छापा पड़ चुका है। उस समय वह फरार हो गया था और करीब 26 से 27 लाख रुपये की शराब के साथ ट्रांसपोर्ट मैनेजर भगवान पांडेय को गिरफ्तार किया गया था। उस मामले में शराब पंजाब से मंगाई गई थी, जबकि इस बार हरियाणा से शराब लाई गई थी।

    छोटे विक्रेताओं में से किसी ने दी जानकारी

    आबकारी अमले को आशंका थी कि नए साल में खपाने के लिए सौरभ सिंह फिर शराब मंगा सकता है। इसलिए मुखबिर तैनात किए थे। जिन छोटे विक्रेताओं को यह शराब उपलब्ध कराता था, उन्हीं में से किसी ने हरियाणा से शराब लाकर गोदाम में डंप करने की जानकारी दे दी थी।

    इसी आधार पर छापेमारी में सफलता मिली। आबकारी विभाग ने आरोपित सौरभ सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच की जा रही है।

