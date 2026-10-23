अम्बिकापुर में 'लव जिहाद' के आरोप पर बवाल, मुस्लिम युवक से आदिवासी युवती के विवाह पर नेशनल हाईवे जाम, थाने का घेराव

नईदुनिया न्यूज,सीतापुर : पखवाड़े भर पहले मुस्लिम युवक द्वारा आदिवासी युवती से प्रेम विवाह के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस घटनाक्रम को लव जिहाद की संज्ञा देते हुए विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल समेत कंवर समाज एवं सर्व हिंदू समाज ने इस घटना के विरोध में उग्र प्रदर्शन करते हुए पहले राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया। जाम के बाद थाने का घेराव कर जमकर नारेबाजी की।हालांकि पुलिस प्रशासन की सूझबूझ और समझाइश के बाद कार्यकर्ताओं ने दो घँटे बाद धरना-प्रदर्शन समाप्त कर दिया।

जानकारी के अनुसार पखवाड़े भर पहले नगर सैनिक के पद पर पदस्थ आदिवासी युवती एवं मुस्लिम युवक ने परिवार की सहमति के बिना प्रेम विवाह कर लिया था। प्रेम विवाह से नाराज चल रहे युवती के स्वजन ने थाने में शिकायत दर्ज करा कार्रवाई की मांग की थी।घरवालों की आपत्ति के बाद पुलिस ने पूछताछ के लिए युवती को थाने बुलाया था।`

इस दौरान युवती के घरवालों ने समाज एवं लोक लाज का भय दिखाकर युवती को काफी समझाने की कोशिश की।लेकिन युवती ने उनकी एक नही सुनी और अपनी मर्जी से शादी करने की बात कह युवक के साथ रहने की जिद पर अड़ी रही।घरवालों के काफी समझाने के बाद भी जब कोई असर नही हुआ तब पुलिस ने थाने में युवती का बयान दर्ज करते हुए मजिस्ट्रियल बयान कराने के बाद उसकी इच्छानुसार उसे जाने दिया। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद घरवालों ने एक बार फिर उसे समझाते हुए साथ घर चलने को बोला पर युवती ने साफ इंकार कर दिया।क्षेत्र में आदिवासी युवती एवं मुस्लिम युवक द्वारा प्रेमविवाह का मामला सामने आते ही हिंदू संगठन आक्रोशित हो उठे।इसे लव जिहाद का मामला बताते हुए बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारी व कार्यकर्ता समेत कंवर समाज एवं सर्व हिंदू समाज रैली की शक्ल में थाने के नजदीक पहुंच राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम कर दिया इस कारण मौके पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया था।