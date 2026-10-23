छत्तीसगढ़ के मैनपाट में शासकीय जमीन की हेराफेरी, भूमाफिया आजाद इराकी सहित पांच के विरुद्ध होगी FIR

नईदुनिया प्रतिनिधि,अंबिकापुर : छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थल मैनपाट में शासकीय जमीन को कूटरचना कर निजी मद में दर्ज कराने का एक और प्रकरण सामने आया है। कलेक्टर अजीत वसंत ने मैनपाट के ग्राम केसरा में 3.46 हेक्टेयर जमीन फर्जीवाड़ा मामले में तहसीलदार मैनपाट के जांच प्रतिवेदन के आधार पर आजाद इराकी सहित कुल पांच व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश को दिए हैं। आजाद इराकी के विरुद्ध पूर्व में भी अपराधिक प्रकरण दर्ज है। जमीन की हेराफेरी में पहले भी उसका नाम सामने आ चुका है।

ग्राम केसरा की भूमि के संबंध में अंबिकापुर के भाजपा पार्षद आलोक दुबे ने कलेक्टर से शिकायत की थी। कलेक्टर से शिकायत की गई थी कि ग्राम केसरा तहसील मैनपाट स्थित शासकीय भूमि रिनम्बरिंग खसरा नम्बर 1378 रकबा 3.46 हेक्टेयर को राजस्व अभिलेख में कुटरचना कर अवैध रूप से निजी व्यक्ति के नाम दर्ज करा लिया गया है तथा उक्त भूमि को किसी अन्य निजी व्यक्ति के पास रजिस्ट्री कर दिया गया है।

शिकायत प्राप्त होने के पश्चात शिकायत को समय सीमा में दर्ज कर तहसीलदार मैनपाट से जांच प्रतिवेदन मंगवाया गया। जांच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि 1954-55 के अधिकार अभिलेख का अंतिम खसरा नम्बर 650 है। अतः अधिकार अभिलेख में खसरा नम्बर 1378 की प्रविष्टि नहीं हो सकती। खसरा नम्बर 1378 रिनम्बरिंग खसरा नम्बर है, जो पहली बार 1995-96 में राजस्व दस्तावेजों में आया है। अतः प्रकरण से स्पष्ट है कि 1954-55 के अधिकार अभिलेख में खसरा नम्बर 1378 की प्रविष्टि बाद में कूटरचना कर विजय सिंह पिता चन्द्रचरण सिंह निवासी धरमजयगढ़ के नाम पर की गई। जिस भूमि को विजय सिंह के मुख्तार आम दिलीप चिकवा पिता रामप्रसाद चिकवा निवासी गिरहुलडीह सीतापुर तथा तुलेश्वर गुप्ता पिता गणेश गुप्ता निवासी अलोला धरमजयगढ़ के द्वारा आजाद इराकी पिता रियाजुददीन इराकी निवासी जयनगर, अनुपम कुमार सिंह पिता रामाशंकर सिंह माइनस कालोनी विश्रामपुर को रजिस्ट्री किया किया गया।