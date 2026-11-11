अंबिकापुर में शासकीय जमीन के फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड आजाद इराकी ससुराल से गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर : शासकीय भूमि की हेराफेरी और धोखाधड़ी के मामले में सरगुजा पुलिस ने कार्रवाई की है। थाना कमलेश्वरपुर एवं साइबर सेल अंबिकापुर की संयुक्त टीम ने फर्जीवाड़े के मुख्य आरोपित आजाद इराकी को गिरफ्तार किया है। आरोपित आजाद, बलरामपुर जिले के कुसमी से लगे रेहड़ा स्थित अपने ससुराल में छिपा हुआ था, जिसे साइबर सेल ने तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर पकड़ा। उसके विरुद्ध पूर्व में भी जमीन हेराफेरी और शासकीय कर्मचारियों से गाली-गलौज तथा जान से मारने की धमकी देने के आरोप पर केस दर्ज है।

तहसीलदार मैनपाट उमेश्वर सिंह बाज ने थाना कमलेश्वरपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वर्ष 1954-55 के अधिकार अभिलेख में खसरा नंबर 1378 की प्रविष्टि के बाद कूटरचना की गई है। जांच में सामने आया कि खसरा नंबर 1378 बंदोबस्त वर्ष 1995-96 में भी शासकीय भूमि के रूप में 'छोटे झाड़ के जंगल' मद में ही दर्ज है। लेकिन 1954-55 के अभिलेख में निजी भूमि के रूप में खसरा नंबर 1378 की फर्जी प्रविष्टि तैयार कर शासकीय जमीन को निजी बताकर बेचने का षड्यंत्र रचा गया था।