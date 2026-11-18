नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर: सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर जिले में 19 ग्रामीणों की जान लेने वाले कबरा हाथी को आखिरकार छठवें दिन ट्रेंक्यूलाइज कर कालर आइडी लगाने में सफलता मिल गई। समुद्रतल से लगभग 670 मीटर की ऊंचाई पर रामगढ़ की खड़ी चढ़ाई वाले जंगल में लगभग चार घण्टे में हाथी को बेहोश कर कालर आइडी लगाने का आपरेशन पूरा किया गया।

कबरा हाथी को होश में लाने के बाद उसी स्थल पर छोड़ दिया गया है। इसी क्षेत्र में 17 हाथियों का झुंड विचरण कर रहा है। इसी झुंड के साथ वह आपरेशन शुरू होने के साथ ही शामिल हो गया था। अब कबरा हाथी की पल-पल की लोकेशन की जानकारी मिल सकेगी। यदि उसके व्यवहार में बदलाव नहीं आया तो उसे अब आसानी से पकड़ रेस्क्यू सेंटर में शिफ्ट कर दिया जाएगा।

वन्य जीव विशेषज्ञ डा जयकिशोर जड़िया,डा पीके चंदन के साथ ट्रेकरों और महावतों ने कबरा हाथी को ऐसे स्थल पर ट्रेंक्यूलाइज कर कालर आइडी लगाया जहां सिर्फ पैदल ही पहुंचा जा सकता था। उसमें भी लगभग आधा घण्टे का समय लग रहा था। खड़ी चढ़ाई,घने जंगल के बीच इस सफल आपरेशन में ट्रेकरों और महावतों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहां तक सीढ़ी के साथ सारे संसाधन पहुंचाने पड़े। अभियान सफलतापूर्वक पूर्ण होने से वन विभाग को भी बड़ी राहत मिली है।

ऐसे पहनाया गया रेडियो कालर

बुधवार को ड्रोन से हाथियों का लोकेशन ट्रेक किया गया।कबरा हाथी झुंड में था।

झुंड में ही उसे ट्रेंक्यूलाइज करने की योजना बनाई गई।

वन्यजीव विशेषज्ञ घने जंगल में दुर्गम रास्ते से कबरा हाथी के नजदीक पहुंचे और उसे गन से डार्ट किया।

ट्रेकरों ने अपनी सूझबूझ से हाथियों के झुंड को दूर खदेड़ा।

डार्ट होने के बाद कबरा हाथी लगभग 15 मिनट तक चला। इस दौरान उसकी गति धीमी हो गई। एक बार वह बैठ गया। फिर उठकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बेहोशी की हालत में खड़ा हो गया।

तत्काल टीम के सदस्य सीढ़ी और संसाधन लेकर वहां पहुंचे। कबरा हाथी के दोनों पैरों में जंजीर बांधी गई।

कालर आइडी का पट्टा गले में सुरक्षित तरीके से पहनाया गया।

पूरा आपरेशन सफलता पूर्वक पूर्ण होने के बाद जंजीर खोली गई। होश में लाने गन से डार्ट किया गया फिर टीम सुरक्षित नीचे उतर आई।

दोपहर लगभग 12 :15 बजे से शाम लगभग चार बजे तक यह अभियान चला। थोड़ी देर बाद हाथी होश में आ गया। पहाड़ी क्षेत्र में उसका मूवमेंट शुरू हो गया है।

क्या - क्या हुआ इन छह दिनों में

13 नवंबर - प्रशिक्षित कुमकी हाथियों के साथ 120 लोगों की टीम उदयपुर के सायर पहुंची। लोकेशन ट्रेस किया गया। अनुकूल स्थिति नहीं बनी।

14 नवंबर - लोकेशन ट्रेक करने के दौरान पता चला कि कबरा हाथी झुंड में शामिल हो गया है। उसे ट्रेंक्यूलाइज करने में सफलता नहीं मिली।

15 नवंबर - कबरा हाथी को झुंड से अलग करने का सारा प्रयास विफल। रात को झुंड के साथ कबरा हाथी पहुंच गया रामगढ़ के जंगल में।

16 नवंबर - रामगढ़ जंगल क्षेत्र में हाथियों का लोकेशन ट्रेस किया गया।विशेषज्ञ जब कुमकी हाथियों के साथ जंगल में घुसे तो कबरा हाथी ने भगदड़ मचा दी। ट्रेंक्यूलाइज करने में सफलता नहीं मिली।

17 नवंबर : उदयपुर के तेंदूटिकरा और सरमा के बीच जंगल में हाथी पहुंच गए थे। कबरा भी झुंड में था। रात को हाथी फिर रामगढ़ की पहाड़ी में लौट आए।

18 नवंबर : दोपहर 12:15 बजे झुंड के बीच में ही कबरा हाथी की पहचान कर ट्रेंक्यूलाइज कर कालर आइडी पहनाया गया।

तीन दिन तक टीम करेगी निगरानी

कबरा हाथी को ऐसे पहाड़ी पर ट्रेंक्यूलाइज किया गया था जहां से उसे नीचे लाना संभव नहीं था और न ही ट्रक अथवा दूसरे बड़े संसाधन वहां तक पहुंचाए जा सकते थे। इसलिए उसे ट्रेंक्यूलाइज कर वहीं छोड़ना पड़ा। कबरा हाथी को कालर आइडी लगाने के बाद अगले तीन दिन तक उसकी निगरानी होगी। टीम के सदस्य उसी क्षेत्र में रहेंगे। कबरा हाथी के साथ झुंड के हाथियों पर नजर रखी जाएगी। उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा। वन अधिकारियों को उम्मीद है कि कबरा हाथी फिर से झुंड में शामिल हो जाएगा क्योंकि छह दिनों से वह झुंड के साथ ही था। उसके व्यवहार का अध्ययन भी किया जाएगा। यदि लगा की अब भी उसका व्यवहार आक्रामक और हिंसक है तो उसे पकड़ कर रेस्क्यू सेंटर में रखा जाएगा।