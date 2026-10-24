अंबिकापुर में पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में दो दोस्तों की मौत, पत्नी घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर। सरगुजा संभाग में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रतापपुर क्षेत्र के ग्राम करसी के पास तेज गति की पिकअप ने बाइक सवार दो दोस्तों को रौंद दिया। हादसे में एक युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल दूसरे युवक की मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में मौत हो गई। बाइक पर पीछे बैठी मृतक की पत्नी भी घायल हुई है। मृतकों ने हेलमेट नहीं पहना था। राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम गोपालपुर निवासी शिवकुमार गोंड पिता ठिगू राम गोंड (35) अपने गांव के दोस्त मनीष यादव और पत्नी राजकुमारी के साथ किसी काम से प्रतापपुर गया था।

ग्राम करसी के पास हुआ हादसा काम निपटाकर तीनों एक ही बाइक पर सवार होकर वापस गोपालपुर लौट रहे थे। इसी दौरान ग्राम करसी के पास सामने से आ रही पिकअप के चालक ने लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और तीनों सड़क पर जा गिरे। हादसे में मनीष यादव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल शिवकुमार गोंड को तत्काल प्रतापपुर अस्पताल ले जाया गया।