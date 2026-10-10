अंबिकापुर के संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय में कुलसचिव की कुर्सी पर घमासान, कुलपति बोले-अयोग्य की हुई नियुक्ति

नईदुनिया प्रतिनिधि अंबिकापुर। स्थापना के 18 वर्षों बाद भी बेहतर व्यवस्था के लिए संघर्ष कर रहा संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अब कुलपति और कुलसचिव के झगड़े में फंस गया है। विश्वविद्यालय के अंदर की यह कलह अब सार्वजनिक हो चुकी है और इसका सीधा असर विश्वविद्यालय के विकास और छात्रों के हित पर पड़ रहा है।

शासन द्वारा कुलसचिव पद के लिए निर्धारित योग्यता के विपरीत नियुक्ति होने और इससे प्रशासनिक कामकाज प्रभावित होने का आरोप लगाते हुए कुलपति प्रो डाॅ. राजेंद्र लाकपाले ने किसी नियमित कुलसचिव की पदस्थापना का अनुरोध शासन से किया है। बिना योग्यता के बनाए गए कुलसचिव कुलपति का कहना है कि उनकी पदस्थापना के बाद उन्होंने अनुभव किया कि कुलसचिव को कार्य का अनुभव नहीं है। जब इसकी जांच कराई गई तो पता चला कि शासन ने कुलसचिव के लिए जो योग्यता निर्धारित की है, उस योग्यता को भी वर्तमान कुलसचिव पूरा नहीं करते हैं, इसके बावजूद उन्हें कुलसचिव बना दिया गया है। इसलिए उन्होंने तमाम वस्तुस्थिति से राज्य सरकार और राजभवन को अवगत कराया है। अब शासन स्तर से ही निर्णय होना है।उनका यह भी कहना है कि वे विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए कुछ ठेकेदारों के साथ मिलकर कुलसचिव उन पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं।

राजभवन को दोबारा लिखना पड़ा पत्र कुलपति के प्रस्ताव पर राजभवन ने उच्च शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र जारी कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं निकल सका है। राज्यपाल के अवर सचिव की ओर से छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के सचिव को भेजे गए पत्र में डाॅ. शारदा प्रसाद त्रिपाठी के स्थान पर नियमित कुलसचिव की पदस्थापना का आदेश तत्काल प्रभाव से जारी करने को कहा गया है। पत्र में साफ तौर पर लिखा गया है कि इस संबंध में राज्यपाल एवं कुलाधिपति के निर्देशानुसार पुनः अनुरोध किया जा रहा है। राजभवन के पत्र में पुराने पत्र क्रमांक 24 जून 2026 का भी संदर्भ दिया गया है। साथ ही विश्वविद्यालय के कुलपति की ओर से 18 जुलाई 2026 को भेजे गए पत्र का उल्लेख करते हुए संबंधित दस्तावेज भी संलग्न किए गए हैं। कुलसचिव बोले - किसी के व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए काम नहीं करूंगा इधर कुलसचिव डाॅ. शारदा प्रसाद त्रिपाठी का आरोप है कि शासन ने उन्हें विश्वविद्यालय के हितों के लिए पदस्थ किया है। वह शासन के नियमों और विधानों के अनुरूप कार्य करने के लिए नियुक्त हुए हैं, किसी के व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं। किसी का व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद उनकी नियुक्ति हुई है। उन्हें उच्च शिक्षा विभाग में कार्य करने का लंबा अनुभव है। वर्तमान में स्थिति इसलिए ऐसी बनी है कि कुछ लोग व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति करना चाहते हैं। कुलपति का नाम लिए बगैर उनका इशारा कुलपति की ओर है।