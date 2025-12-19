अंबिकापुर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, होटल मैनेजर और कर्मचारी समेत 3 गिरफ्तार, सलाखों के पीछे पहुंचा सिंडिकेट

नईदुनिया न्यूज, अंबिकापुर। शहर में संचालित एक सेक्स रैकेट के भंडाफोड़ के बाद सरगुजा पुलिस ने होटल तक फैले इस संगठित अपराध में कार्रवाई की है। प्रकरण में एक महिला सहित होटल मैनेजर व कर्मचारी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 10 नवंबर को महिला थाना अंबिकापुर को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि आकाशवाणी चौक के पास एक मकान में युवकों व युवतियों के माध्यम से देह व्यापार कराया जा रहा है। सूचना की सत्यता की जांच के बाद महिला थाना अंबिकापुर में अपराध पंजीकृत कर विवेचना शुरू की गई।

जांच के दौरान पुलिस ने आकाशवाणी चौक के समीप स्थित एक मकान से एक महिला आरोपित को गिरफ्तार कर 10 नवंबर को न्यायिक रिमांड पर भेजा था। विवेचना में सामने आया कि गिरफ्तार महिला का पति सुनील कुमार इस पूरे नेटवर्क में सक्रिय भूमिका निभा रहा था। महिला ग्राहकों की तलाश करती थी, जबकि उसका साथी हेमंत दास युवतियों को ग्राहकों तक लाने-ले जाने का कार्य करता था।पुलिस ने दबिश देकर 13 दिसंबर को आरोपित सुनील कुमार (40) निवासी मयापुर अंबिकापुर एवं हेमंत दास (33) निवासी बेलखरिखा थाना दरिमा को गिरफ्तार किया।