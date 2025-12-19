अंबिकापुर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, होटल मैनेजर और कर्मचारी समेत 3 गिरफ्तार, सलाखों के पीछे पहुंचा सिंडिकेट

नईदुनिया न्यूज, अंबिकापुर। शहर में संचालित एक सेक्स रैकेट के भंडाफोड़ के बाद सरगुजा पुलिस ने होटल तक फैले इस संगठित अपराध में कार्रवाई की है। प्रकरण में एक महिला सहित होटल मैनेजर व कर्मचारी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 10 नवंबर को महिला थाना अंबिकापुर को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि आकाशवाणी चौक के पास एक मकान में युवकों व युवतियों के माध्यम से देह व्यापार कराया जा रहा है। सूचना की सत्यता की जांच के बाद महिला थाना अंबिकापुर में अपराध पंजीकृत कर विवेचना शुरू की गई।
जांच के दौरान पुलिस ने आकाशवाणी चौक के समीप स्थित एक मकान से एक महिला आरोपित को गिरफ्तार कर 10 नवंबर को न्यायिक रिमांड पर भेजा था। विवेचना में सामने आया कि गिरफ्तार महिला का पति सुनील कुमार इस पूरे नेटवर्क में सक्रिय भूमिका निभा रहा था। महिला ग्राहकों की तलाश करती थी, जबकि उसका साथी हेमंत दास युवतियों को ग्राहकों तक लाने-ले जाने का कार्य करता था।पुलिस ने दबिश देकर 13 दिसंबर को आरोपित सुनील कुमार (40) निवासी मयापुर अंबिकापुर एवं हेमंत दास (33) निवासी बेलखरिखा थाना दरिमा को गिरफ्तार किया।
इसके साथ ही दो अन्य महिलाओं को भी अलग-अलग स्थानों से पकड़कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। मामले की कड़ी जोड़ते हुए 19 दिसंबर को पुलिस को सूचना मिली कि अंबिकापुर अर्बन चौपाटी के पास स्थित आर्यन होटल के माध्यम से भी सेक्स रैकेट को संरक्षण दिया जा रहा है। जांच व पूछताछ के दौरान पर्याप्त सबूत मिलने पर पुलिस ने आर्यन होटल के मैनेजर मौजी लाल जायसवाल (53) निवासी पटेहरा सिरमौर जिला रीवा (मध्यप्रदेश) एवं होटल कर्मचारी एकलव्य पैकरा (22) निवासी ग्राम जिगनिया थाना कुसमी, जिला बलरामपुर को एक महिला सहित गिरफ्तार किया।
पुलिस ने बताया कि होटल प्रबंधन द्वारा आरोपितों को ठहराने व गतिविधियों में सहयोग किया जा रहा था। सभी आरोपितों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। मामले की विवेचना जारी है और अन्य संलिप्त लोगों की तलाश की जा रही है।