नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर। सरगुजा संभाग में यात्री ट्रेनों की लगातार लेटलतीफी अब लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। अंबिकापुर से शहडोल, अनूपपुर और दुर्ग सहित अन्य क्षेत्रों के लिए चलने वाली ट्रेनें आए दिन घंटों विलंब से पहुंच रही हैं। लंबे समय से बनी इस समस्या को लेकर यात्रियों ने कई बार शिकायतें कीं।

जनप्रतिनिधियों तक भी मामला पहुंचा, लेकिन रेल परिचालन की स्थिति में सुधार नहीं हो सका है। इसका खामियाजा नौकरीपेशा लोगों, विद्यार्थियों, मरीजों और जरूरी काम से दूसरे शहरों की यात्रा करने वाले यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। गुरुवार को बिगड़ा टाइम टेबल गुरुवार को शहडोल से अंबिकापुर आने वाली एक्सप्रेस ट्रेन की लेटलतीफी ने यात्रियों की परेशानी बढ़ा दी। शहडोल से इस ट्रेन के रवाना होने का निर्धारित समय दोपहर 2:45 बजे है, लेकिन ट्रेन करीब तीन घंटे की देरी से शाम 5:40 बजे रवाना हुई। इसके चलते रात 10:30 बजे छूटने वाली दुर्ग ट्रेन के करीब 11:30 से 12 बजे के बीच अंबिकापुर से रवाना होने की स्थिति बनी।

दुर्ग ट्रेन भी पहुंची लेट दुर्ग से अंबिकापुर आने वाली ट्रेन भी गुरुवार सुबह करीब दो घंटे विलंब से पहुंची। इसके कारण शहडोल के लिए आगे की यात्रा करने वाले यात्रियों को इंतजार करना पड़ा। बता दें कि दुर्ग से अंबिकापुर आने वाली रैक को अंबिकापुर-शहडोल एक्सप्रेस के रूप में संचालित किया जाता है। अनूपपुर मेमू भी 3 घंटे लेट अंबिकापुर-अनूपपुर मेमू ट्रेन की स्थिति भी इससे अलग नहीं रही। शाम 6:10 बजे रवाना होने वाली यह ट्रेन गुरुवार रात करीब 9 बजे अंबिकापुर से रवाना हुई। तीन घंटे की देरी से यात्रियों की दिनचर्या प्रभावित हुई, वहीं अनूपपुर से दूसरी कनेक्टिंग ट्रेन पकड़ने वाले कई यात्रियों की यात्रा योजना भी बिगड़ गई।