नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर। सरगुजा जिले के धौरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम रवई बीजापारा में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां मां को पीटता देख गुस्साए बेटे ने अपने ही मामा की टांगी से वार कर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है।

केवाईसी कराने गए थे मां-बेटा जानकारी के मुताबिक, आरोपी छन्दना कोरवा उर्फ छन्ना (21) अपनी मां बयालो बाई और गांव की कुछ अन्य महिलाओं के साथ आधार कार्ड व राशन कार्ड का केवाईसी कराने गया था। काम नहीं हो पाया तो सभी लोग ग्राम रवई बीजापारा में मंगल राम कोरवा के घर रुक गए।

धान को लेकर हुआ विवाद बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत डुमरडीह के पहाड़ी पर चउरपानी लाइनपारा बस्ती है। कोरवा बहुल इस बस्ती में मृतक जम्हीर राम ने धान की खेती की थी। इसकी देखभाल और कटाई-मिंजाई का जिम्मा उसने अपनी बहन बयालो बाई व अन्य लोगों को दिया था। 18 नवंबर को जम्हीर गांव के ही एक व्यक्ति के साथ पेशी पर अंबिकापुर आया था। इधर बयालो बाई अपने बेटे छन्दना सहित अन्य महिलाओं के साथ केवाईसी कराने ग्राम पंचायत डुमरडीह आ गई थीं। काम नहीं हुआ तो वे घर जाने के बजाय रवई बीजापारा में मंगल राम कोरवा के घर रुक गईं।