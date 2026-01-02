मेरी खबरें
    By Digital DeskEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Fri, 02 Jan 2026 08:22:50 PM (IST)Updated Date: Fri, 02 Jan 2026 08:24:36 PM (IST)
    बहुत शराब पीती थी महिला, तंग आकर पति और बेटी ने की पिटाई, हो गई मौत
    परिजनों ने मिलकर कर दी महिला की हत्‍या।

    1. घुटरापारा निवासी दुर्गा को शराब पीने की आदत थी।
    2. वह अक्सर घर से निकलकर शराब पीने चली जाती थी
    3. इससे परिवार में हमेशा विवाद की स्थिति बनी रहती थी।

    नईदुनिया प्रतिनिधि,अंबिकापुर। शहर के घुटरापारा में महिला की शराब पीने की आदत से परेशान पति और बेटी ने उसकी बेदम पिटाई कर दी। मारपीट में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी। अगले दिन अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कोतवाली पुलिस ने मामले में आरोपित पति और बेटी के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है।

    पुलिस के अनुसार घुटरापारा निवासी दुर्गा हरि (44) को शराब पीने की आदत थी। वह अक्सर घर से निकलकर शराब पीने चली जाती थी और देर रात या अगले दिन लौटती थी, जिससे परिवार में विवाद की स्थिति बनी रहती थी। इसको लेकर आरोपित पति धन्नू हरि ने ससुराल पक्ष से भी संपर्क कर पत्नी को अपने साथ ले जाने की बात कही थी।


    स्वजन ने बताया कि 21-22 दिसंबर को दुर्गा हरि बिना बताए घर से निकल गई थी और करीब एक सप्ताह तक घर नहीं लौटी। इस दौरान आरोपित पति ने ससुराल नमनाकला में संपर्क किया, लेकिन वहां भी उसके नहीं होने की जानकारी मिली।29 दिसंबर की शाम दुर्गा हरि शराब के नशे में घर पहुंची।

    इसके बाद आरोपित पति ने ससुराल पक्ष को उसके लौटने की सूचना दी। रात में एक सप्ताह तक घर से गायब रहने और शराब पीने को लेकर विवाद बढ़ गया। इसी दौरान आरोपित पति धन्नू हरि और बेटी सोनामती ने मिलकर उसकी पिटाई कर दी, जिससे वह बेहोश हो गई।

    मारपीट के बाद घायल दुर्गा हरि को रातभर घर में ही रखा गया। 30 दिसंबर को स्वजन उसे इलाज के लिए मिशन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

    मामले की जांच के बाद कोतवाली पुलिस ने आरोपित पति धन्नू हरि और बेटी सोनामती के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है।

