सरगुजा के थोक किराना के मशहूर व्यापारी त्रिलोकचंद गोयल की दर्दनाक मौत, कीचड़ में फिसलते ही ट्रेलर ने रौंदा

नईदुनिया प्रतिनिधि,सीतापुर : राष्ट्रीय राजमार्ग-43 की बदहाली ने एक बुजुर्ग व्यवसायी की जान ले ली। सड़क पर बने गहरे गड्ढे और कीचड़ में फंसकर स्कूटी से गिरे व्यवसायी को पीछे से आ रहे ट्रेलर ने कुचल दिया। हादसे में मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद लोगों में राष्ट्रीय राजमार्ग की जर्जर स्थिति को लेकर भारी आक्रोश है।

जानकारी के अनुसार नगर के प्रतिष्ठित थोक किराना व्यवसायी 70 वर्षीय त्रिलोकचंद गोयल गुरुवार शाम करीब छह बजे अपनी स्कूटी से व्यवसायिक कार्य से बाजार की ओर जा रहे थे। जैसे ही वे सरगुजा साड़ी हाउस के पास पहुंचे, राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने गहरे गड्ढे में स्कूटी का पहिया फंस गया।

सड़क पर फैले कीचड़ के कारण स्कूटी अनियंत्रित होकर फिसल गई और वे सड़क पर गिर पड़े। तभी पीछे से रायगढ़ की ओर जा रहे तेज रफ्तार ट्रेलर क्रमांक यूपी 78 जे एन 2987 ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। ट्रेलर का पिछला पहिया उनके सिर पर चढ़ गया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग की हालत लंबे समय से बेहद खराब है। जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं। हल्की बारिश में ही गड्ढों में पानी भर जाता है और सड़क पर कीचड़ फैल जाता है, जिससे दोपहिया वाहन चालकों का चलना दूभर हो गया है। पैदल चलने वाले लोग भी फिसल कर गिर रहे हैं। कई बार शिकायत के बाद भी सड़क की मरम्मत नहीं की गई है।