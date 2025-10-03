मेरी खबरें
    अंबिकापुर में तेज स्पीड की दो बाइक में टक्कर, एक की मौत, दूसरे चालक को भीड़ ने पीटा

    Ambikapur Road Accident: शुक्रवार शाम अंबिकापुर में दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 03 Oct 2025 10:06:55 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 03 Oct 2025 10:06:55 PM (IST)
    अंबिकापुर में तेज स्पीड की दो बाइक में टक्कर, एक की मौत, दूसरे चालक को भीड़ ने पीटा
    अंबिकापुर में तेज स्पीड की दो बाइक में टक्कर (सांकेतिक तस्वीर)

    नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर। अंबिकापुर-दरिमा रोड पर तेज गति के कारण शुक्रवार को हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई। शुक्रवार शाम दरिमा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कतकालो के पास दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया।

    मृतक की पहचान ग्राम कतकालो निवासी धनीराम के रूप में हुई है। हादसे में दोनों मोटरसाइकिल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गईं। बताया जा रहा है कि दुर्घटना के समय दोनों वाहन तेज गति से चल रहे थे और किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना था। धनीराम के सिर पर गहरी चोट आई और उसका सिर फट गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

    घटना के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो उठे। गुस्साए लोगों ने दुर्घटना करने वाले दूसरे मोटरसाइकिल चालक की मौके पर ही बुरी तरह से पिटाई कर दी। स्थिति यह रही कि पुलिस के सामने भी भीड़ ने उसकी पिटाई की। बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने घायल युवक को भीड़ से बचाकर अपने कब्जे में लिया और उसे उपचार व मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा।

    स्थानीय लोगों ने बताया कि दरिमा रोड के कंठी और करजी ग्राम के आसपास लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। तेज रफ्तार व लापरवाही इन हादसों का मुख्य कारण बताई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर सुरक्षा इंतजाम नहीं होने के चलते आए दिन लोगों को जान गंवानी पड़ रही है।

