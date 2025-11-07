अंबिकापुर में दो युवकों के साथ मारपीट का वीडियो वायरल, एक को बांधकर पीटा, दूसरे के कपड़े उतरवाए

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर। बलरामपुर जिले के बरियो चौकी क्षेत्र अंतर्गत भेलाई खुर्द गांव में क्रशर संचालकों की दबंगई का मामला सामने आया है। क्रशर प्लांट में काम करने वाले दो युवकों के साथ संचालकों और उनके साथियों ने बर्बरता की। आरोप है कि उन्होंने एक युवक के कपड़े उतरवाए, जबकि दूसरे युवक के हाथ-पैर को रस्सी और पाइप से बांधकर उसकी बेरहमी से पिटाई की। घटना का वायरल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस पीड़ित युवक के संपर्क में हैं। प्रकरण की जांच शुरू कर दी गई है।

वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एक युवक अर्धनग्न अवस्था में पाइप और रस्सी के सहारे बंधा हुआ है। उसे जमीन पर गिराकर कुछ लोग लात और जूतों से मार रहे हैं। वहीं आसपास खड़े लोग उससे पेट्रोल-डीजल के पैसे मांगने को लेकर सवाल कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पीड़ित युवक क्रशर प्लांट में पोकलेन मशीन का ऑपरेटर है, जबकि दूसरा युवक भी प्लांट में ही काम करता है।

कपड़े उतरवाकर पूछताछ की गई क्रशर संचालकों और उनके साथियों ने दोनों युवकों को पेट्रोल-डीजल चोरी के शक में पकड़ लिया था। इसके बाद आधा दर्जन से अधिक लोगों ने मिलकर दोनों को घेर लिया और एक कमरे में बंद कर लिया। वहीं से मारपीट की यह पूरी वारदात रिकॉर्ड की गई। कमरे में मौजूद दूसरे युवक के कपड़े उतरवाकर उससे पूछताछ की गई। वीडियो वायरल होने के बाद बरियो चौकी पुलिस हरकत में आ गई। चौकी प्रभारी रविन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि जिस युवक की पिटाई की गई है, उसकी पहचान हो चुकी है। वह बघिमा गांव का रहने वाला विनोद सारथी है। पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए चौकी बुलाया है। बताया जा रहा है कि विनोद डर के कारण को शिकायत दर्ज कराने को तैयार नहीं है।