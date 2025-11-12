मेरी खबरें
    प्रमोशन मिला तो अधिकारी ने उड़ाई नियमों की धज्जियां, सरकारी दफ्तर में पका मुर्गा, तस्वीरें वायरल

    Balod News: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में फिर एक बार नौकशाही का नमूना देखने मिला है, जहां एक अधिकारी ने प्रमोशन मिलने पर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को मुर्गा पार्टी की दावत दे डाली। हैरानी वाली बात यह है कि उन्होंने कार्यालय में कर्मचारियों द्वारा भोजन बनवाया और सभी को मुर्गा की दावत दी।

    Publish Date: Wed, 12 Nov 2025 06:18:01 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 12 Nov 2025 06:21:20 PM (IST)
    प्रमोशन मिला तो अधिकारी ने उड़ाई नियमों की धज्जियां, सरकारी दफ्तर में पका मुर्गा, तस्वीरें वायरल
    1. बालोद में नौकशाही का नया नमूना देखने को मिला है
    2. अधिकारी ने नियमों को ताक पर रखकर दी मुर्गा पार्टी
    3. यह कृत्य सिविल सेवा आचरण अधिनियम का उल्लंघन दर्शाता है

    नईदुनिया न्यूज, बालोद। जिले में फिर एक बार नौकशाही का नमूना देखने मिला है। यहां एक नौकरशाह का ठाठ देखने मिला है, जहां साहब सिविल सेवा आचरण नियम को ताक पर रखकर मुर्गा पार्टी की दावत दे रहे हैं, वो भी कार्यालय प्रांगण में और कार्यालयीन समय पर। ये साहेब हैं बालोद जिले के मंडी सचिव संजीव वाहिले, जिन्होंने प्रमोशन मिलने पर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को मुर्गा पार्टी की दावत दे डाली।

    दरअसल बुधवार को जिला मुख्यालय बालोद के गंजपारा स्थित कृषि उपज मंडी के प्रांगण कार्यालय में मंडी के ही कर्मचारियों द्वारा भोजन बनाया जा रहा था और भोजन में मुर्गा की भी दावत रही।

    बताया गया है कि मंडी सचिव संजीव वाहिले ने सचिव बनने के उपलक्ष्य पर अपने कर्मचारियों को मुर्गा दावत की पार्टी दी थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि मुर्गा पार्टी की दावत कार्यालय प्रांगण में रखी गई और मुर्गा सहित अन्य भोजन भी कार्यालय परिसर प्रांगण में ही बनाया गया, वो भी कार्यालयीन समय पर।


    बता दें कि गुरेज इस बात का नहीं है कि मंडी सचिव ने प्रमोशन मिलने पर दावत दी। गुरेज इस बात से है कि कार्यालयीन समय पर कर्मचारियों से कार्यालय प्रांगण में ही मुर्गा सहित अन्य भोजन को बनवाया गया और फिर दावत उड़ाई गई। अगर उन्हें प्रमोशन मिलने पर पार्टी देनी ही थी, तो कार्यालयीन समय के पश्चात कही बाहर दे देते।

    उनका यह कृत्य सिविल सेवा आचरण अधिनियम का उल्लंघन दर्शाता है। मामले में जब मंडी सचिव संजीव वाहिले से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि उनका प्रमोशन हुआ है तो स्टाफ वाले बोले कि खाना खाएंगे, इसलिए पार्टी रखी गई थी।

