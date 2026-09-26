छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का कहर: बीजराडीह में तीन परिवारों के 17 लोग फंसे, इधर अमेठी घाट स्टॉपडैम डूबा, कसडोल और सिरपुर मार्ग बंद

नईदुनिया प्रतिनिधि, घोटिया। घोटिया और पलारी क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश तथा धमतरी स्थित गंगरेल बांध के सभी द्वार खोले जाने के बाद महानदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। बांध से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण महानदी का जलस्तर तेज गति से बढ़ रहा है। नदी के उफान पर आने से तटीय व निचले इलाकों में बसे दर्जनों गांवों में बाढ़ का गंभीर खतरा मंडराने लगा है।

महानदी के विकराल रूप का सबसे गंभीर असर पलारी तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बीजराडीह में देखने को मिला है। यहां नदी किनारे स्थित कृषि भूमि और खेतों में अचानक जलस्तर बढ़ने से पानी तेजी से भर गया। जब तक लोग कुछ समझ पाते, चारों तरफ पानी का भारी घेरा बन गया। इसके चलते खेत में मौजूद तीन परिवारों के कुल 17 लोग वहीं फंस गए।

पांच पुरुष, छह महिलाएं और बाकी बच्चे इन फंसे हुए लोगों में पांच पुरुष, छह महिलाएं और छह मासूम बच्चे शामिल हैं। चिंताजनक बात यह है कि इनमें एक छह माह का दुधमुंहा बच्चा भी मौजूद है, जिससे परिजनों की चिंता बढ़ गई है। खेतों के चारों ओर तेज बहाव होने के कारण परिवार सुरक्षित स्थानों तक पहुंचने में असमर्थ हो गए। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर नीय पुलिस, राजस्व विभाग और राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) का विशेष बचाव दल आवश्यक जीवनरक्षक उपकरणों और नौकाओं के साथ तत्काल मौके पर पहुंच गया। बचाव दल द्वारा पानी के तेज बहाव के बीच फंसे तीनों परिवारों के सभी 17 सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए युद्धस्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है।