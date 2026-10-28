छत्तीसगढ़ में बस किराया बढ़ा, अब तक बसों में नहीं लगाई नई रेट लिस्ट, यात्री परेशान

नईदुनिया प्रतिनिधि, बलौदाबाजार/पाण्डुका। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और अंतर-जिला मार्गों पर सफर करने वाले दैनिक यात्रियों की जेब पर महंगाई का नया बोझ पड़ गया है। परिवहन विभाग के निर्देशों के बाद यात्री बसों के किराए में 1.75 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ोतरी तो लागू कर दी गई है, लेकिन बस संचालकों की मनमानी और प्रशासनिक उदासीनता के चलते यात्रियों को फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। किराया बढ़ोतरी के कई दिन बीत जाने के बाद भी अधिकांश बसों में नई किराया सूची (रेट लिस्ट) चस्पा नहीं की गई है।

बलौदाबाजार, पाण्डुका और आसपास के अंचलों में चलने वाली बसों में प्रतिदिन यात्रा करने वाले यात्रियों का कहना है कि आधिकारिक रेट चार्ट न होने से असमंजस की गंभीर स्थिति बनी हुई है। दूरी के हिसाब से कितना वैध किराया बनता है, इसकी स्पष्ट जानकारी यात्रियों के पास नहीं है। ऐसे में बस कंडक्टर यात्रियों से मनमाना किराया वसूल रहे हैं, जिससे आए दिन बसों में यात्रियों और बस स्टाफ के बीच तीखी नोकझोंक और विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है।