मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    संबंध बनाने से मना करने पर युवती का Murder, फिर शव को जलाया, लड़की बनकर सालिकराम करता था लोगों से चेटिंग

    Chhattisgarh Crime: छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में पुलिस ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है, जिसने युवती की हत्या के बाद उसे जला दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतिका के शरीर पर चाकू व डंडे से वार के निशान मिले। इस आधार पर पुलिस ने विवेचना की तो पता चला कि युवती के साथ मजदूरी करने वाला एक युवक सालिकराम पैकरा के साथ पूर्व में उसके प्रेम संबंध थे।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 29 Oct 2025 06:25:10 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 29 Oct 2025 06:25:10 PM (IST)
    संबंध बनाने से मना करने पर युवती का Murder, फिर शव को जलाया, लड़की बनकर सालिकराम करता था लोगों से चेटिंग
    सालिकराम ने युवती की हत्या के बाद उसे जला दिया था

    HighLights

    1. महिलाओ के कपड़े पहनने का शौकीन था आरोपी
    2. इंटरनेट मीडिया में युवतियों के नाम से कई अकाउंट मिले
    3. पुलिस के पूछने पर आरोपी ने स्वीकारी हत्या की बात

    नईदुनिया न्यूज, बलौदा बाजार। दो दिन पहले ग्राम चरौटी में पैरावट में जली मिली युवती की लाश को लेकर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोप के अनुसार, आरोपित ने युवती की हत्या के बाद उसे जला दिया था। घटना 25 अक्टूबर की है। ग्राम चरौटी में पैरावट में जली हुई तेजस्विनी पटेल की लाश मिलने के बाद पुलिस ने उसका पोस्टमार्टम कराया।

    पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतिका के शरीर पर चाकू व डंडे से वार के चिन्ह मिले। इस आधार पर पुलिस ने विवेचना की तो पता चला कि युवती के साथ मजदूरी करने वाला एक युवक सालिकराम पैकरा के साथ पूर्व में उसके प्रेम संबंध थे।


    आरोपी ने स्वीकारी हत्या की बात

    पुलिस ने आरोपित सालिकराम को पकड़ा तो उसने हत्या करने की बात स्वीकारी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पूर्व में प्रेम संबंध के पश्चात मनमुटाव होने पर दोनों अलग हो गए थे। अब आरोपित फिर से उसके साथ संबंध बनाना चाह रहा था। घटना की रात आरोपित ने बहाने से युवती को बुलाया और उससे संबंध बनाने का प्रयास करने लगा। युवती के विरोध से वह आक्रोशित हो गया और चाकू व डंडे से वार कर उसे मार डाला। हत्या के पश्चात पैरावट में आग लगाकर उसमें युवती के शव को जला दिया।

    हत्या के बाद घर जाकर सोया

    पुलिस के अनुसार, युवती की हत्या के बाद आरोपित सालिकराम पैकरा सीधे अपने घर चला गया। सुबह उठकर वह ग्राम डमरू चला गया। आरोपित की सामान्य स्थिति देखकर किसी को उस पर कोई संदेह नहीं हुआ।

    युवतियों के नाम से दर्जनों अकाउंट

    पुलिस ने बताया कि आरोपित सालिकराम पैकरा महिलाओं के वेशभूषा में रहने व फोटो खिंचवाने का शौकीन था। जांच में पुलिस को अलग-अलग युवतियों के नाम से इंटरनेट मीडिया में ढेरों आईडी बनी मिली। इन्हें सालिकराम ही चलाया करता था। पुलिस ने बताया कि वह इन आईडी से युवती बनकर लोगों से चेटिंग भी किया करता था।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.