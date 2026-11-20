नईदुनिया प्रतिनिधि, बालोद। पत्नी की हत्या के मामले में जेल जा चुका एक व्यक्ति अपनी 15 साल की बेटी के साथ भी कथित रूप से अनुचित हरकतें और मारपीट कर रहा था। पिता की प्रताड़ना से परेशान किशोरी के व्यवहार में बदलाव देखकर टीचरों ने उससे बातचीत की तो मामला सामने आया। टीचरों की सतर्कता और बाल संरक्षण तंत्र की सक्रियता से किशोरी को सुरक्षा मिल सकी। पुलिस ने आरोपित पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

गुंडरदेही थाना क्षेत्र का है मामला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष कृष्णा साहू के अनुसार, मामला गुंडरदेही थाना क्षेत्र का है। किशोरी अपने पिता, छोटे भाई और नानी के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकान में रहती थी। आरोप है कि पिछले साल अक्टूबर के पहले हफ्ते से पिता उसके साथ अनुचित हरकतें करता था। वह रात में मोबाइल पर अश्लील वीडियो भी देखता था।

विरोध करने पर किशोरी और उसकी नानी के साथ मारपीट करता था। लगातार प्रताड़ना के कारण किशोरी मानसिक तनाव में रहने लगी थी और गुमसुम रहती थी। पूछे जाने पर आरोपी पिता कम दिखाई देने का बहाना बनाकर बात टाल देता था। टीचरों ने व्यवहार में बदलाव को पहचाना लगातार प्रताड़ना के कारण किशोरी मानसिक तनाव में रहने लगी थी। वह गुमसुम रहती थी। टीचरों ने उसके व्यवहार में बदलाव को गंभीरता से लिया और विश्वास में लेकर बातचीत की। इस दौरान किशोरी ने अपनी आपबीती बताई। टीचरों के माध्यम से मामला बाल कल्याण समिति की सदस्य यशोदा साहू तक पहुंचा। समिति अध्यक्ष के निर्देश पर जिला बाल संरक्षण इकाई ने चाइल्ड हेल्पलाइन के माध्यम से किशोरी को संरक्षण दिलाया। मेडिकल जांच के बाद उसे बालिका गृह में रखा गया है, जहां उसकी काउंसलिंग भी कराई जा रही है।