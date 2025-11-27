मेरी खबरें
    मां ने ही कुएं में फेंक दिया अपना 15 दिन का बच्चा, परिजनों के बहकावे में आकर मासूम की हत्या

    कवर्धा थाना क्षेत्र के एक कुएं में नवजात शिशु का शव मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शुरुआत में ग्रामीणों ने इसे संदेहास्पद मौत माना, लेकिन पुलिस आसपास के गांवों में हाल के प्रसव और नवजातों की जानकारी जुटाकर आखिरकार उस मां तक पहुंच गई जिसने अपने नवजात को कुएं में फेंका था।

    By Digital Desk
    Edited By: Manoj Dubey
    Publish Date: Thu, 27 Nov 2025 12:54:38 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 27 Nov 2025 12:55:23 PM (IST)
    मां ने ही कुएं में फेंक दिया अपना 15 दिन का बच्चा, परिजनों के बहकावे में आकर मासूम की हत्या
    मां ने ही कुएं में फेंक दिया अपना 15 दिन का बच्चा। प्रतीकात्मक चीत्र

    HighLights

    1. कवर्धा थाना क्षेत्र के एक कुएं में नवजात शिशु का शव मिला
    2. जांच में खुला घटना का पूरा राज, टारगेट पर आई प्रसूता
    3. हत्या का मामला पंजीबद्ध, आरोपित महिला गिरफ्तार

    नईदुनिया,बोड़ला : कवर्धा थाना क्षेत्र के एक कुएं में नवजात शिशु का शव मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शुरुआत में ग्रामीणों ने इसे संदेहास्पद मौत माना, लेकिन पुलिस टीम ने प्राथमिक स्तर से ही इसे गंभीरता से लिया। घटनास्थल निरीक्षण, पानी से निकाले गए शव की स्थिति और मेडिकल टीम के प्रारंभिक विश्लेषण में स्पष्ट हुआ कि मामला किसी हादसे या गलती का नहीं, बल्कि किसी व्यक्ति द्वारा फेंके जाने का लग रहा है। इसी आधार पर पुलिस ने जांच को हत्या की दिशा में आगे बढ़ाया।

    जांच में खुला घटना का पूरा राज, टारगेट पर आई प्रसूता

    जांच के दौरान पुलिस ने आसपास के गांवों में हाल के प्रसव और नवजातों की जानकारी जुटानी शुरू की। इसी दौरान समरौतिन बाई बैगा का नाम सामने आया, जिसने लगभग 15 दिन पहले ग्राम मुडघुसरी में प्रसव किया था। लेकिन जब पुलिस उसके मायके नवाटोला रानीदहरा पहुंची तो वहां नवजात नहीं था। महिला के जवाबों में विरोधाभास और परिवार की विचलित प्रतिक्रिया ने जांच टीम को और सख्ती के लिए प्रेरित किया।


    पूछताछ में टूटी आरोपित, स्वीकारा नवजात को जिंदा कुएं में फेंका

    गहन पूछताछ के दौरान महिला रो पड़ी और उसने वह स्वीकारोक्ति की जिसने उपस्थित अफसरों तक को सन्न कर दिया। आरोपित समरौतिन बाई ने बताया कि मायके लौटने के बाद उसे परिजनों ने नवजात को बोझ बताते हुए बहकाया। मानसिक दबाव में आकर उसने बच्चे को रात के समय जिंदा कुएं में फेंक दिया। कबूलनामे के बाद पुलिस टीम घटना स्थल पर लेकर गई, जहां गवाहों की उपस्थिति और वीडियोग्राफी के साथ घटनाक्रम पुनर्निर्माण कराया गया। हर बिंदु मेल खाने के बाद यह पूरी तरह प्रमाणित हो गया कि बच्चे को जानबूझकर कुएं में फेंका गया था।

    हत्या का मामला पंजीबद्ध, आरोपित गिरफ्तार

    पुलिस ने अपराध क्रमांक 197/2025 धारा 103(1) बीएनएस के तहत केस दर्ज कर आरोपित महिला को गिरफ्तार कर लिया। अफसरों ने स्पष्ट कहा है कि नवजात की हत्या जैसा अपराध किसी भी दृष्टि से क्षम्य नहीं है और आगे की प्रक्रिया में कानून की कठोरतम धाराएं लागू की जाएंगी। पूरी जांच पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र बघेल व पंकज पटेल के मार्गदर्शन तथा एसडीओपी बोड़ला अखिलेश कौशिक के पर्यवेक्षण में की गई।

    पुलिस की अपील

    पुलिस ने नागरिकों से आग्रह किया है कि यदि किसी प्रसूता, नवजात या परिवार में दबाव जैसी स्थिति दिखाई दे तो बिना डर के पुलिस को सूचित करें। जानकारी छिपाना अपराध को बढ़ावा देता है और कई बार परिणाम मासूमों की जान के रूप में सामने आता है।

