दीपावली से पहले छत्तीसगढ़ में खाद्य विभाग के ताबड़तोड़ छापे, बालोद-बेमेतरा से नमूने जब्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर/बालोद/सारंगढ़। दीपावली के पावन पर्व के नजदीक आते ही बाजारों में मिठाइयों, खोवे, दूध और अन्य खाद्य पदार्थों की मांग तेजी से बढ़ गई है। इस त्योहारी सीजन में आम नागरिकों को शुद्ध, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने ताबड़तोड़ और सघन निरीक्षण अभियान छेड़ दिया है।

ताजा मामलों में बालोद और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों में बड़े पैमाने पर छापेमार कार्रवाई की गई है, जिसके तहत कई संदिग्ध खाद्य पदार्थों के नमूने प्रयोगशाला भेजे गए हैं और गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। बालोद जिले में ताबड़तोड़ कार्रवाई बालोद जिले के अंतर्गत बालोद, गुंडरदेही और गुरुर क्षेत्रों में खाद्य विभाग की टीम ने विभिन्न प्रतिष्ठित होटलों, मिष्ठान भंडारों और रेस्टोरेंटों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मिठाई, खोवा, मिल्क केक, बर्फी, पेड़ा, चिकन बिरयानी, चिकन ग्रेवी और खुले चावल जैसे कई महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र किए गए। संग्रहित किए गए सभी नमूनों को तुरंत जांच के लिए खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया था।

आठ नमूने अमानक घोषित विभाग से प्राप्त आधिकारिक जानकारी के अनुसार, प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट में कुल 8 खाद्य नमूने अमानक स्तर के पाए गए हैं। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत इन मामलों में संबंधित दुकानदारों और संचालकों पर सख्त वैधानिक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यहां से इकट्ठे किए नमूने निरीक्षण अभियान के तहत गुंडरदेही के मेसर्स जलाराम मिष्ठान भंडार से कलाकंद और पेड़ा, तथा मेसर्स आनंद होटल से मिल्क केक और बर्फी के नमूने लिए गए। वहीं बालोद स्थित विक्की भोजनालय से पके चावल और चिकन ग्रेवी, एएम बिरयानी एंड रेस्टोरेंट से दालचा और चिकन बिरयानी, तथा जनता भोजनालय से चिकन बिरयानी और चावल के सैंपल एकत्र किए गए। इसके अतिरिक्त गुरुर के निखिल स्वीट्स से खोवा और मनराखन होटल से पेड़ा के नमूने लेकर जांच हेतु भेजे गए।