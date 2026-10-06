बालोद में प्रेमी ने रची एसिड अटैक की साजिश, भैरमगढ़ से दोस्त बुलाकर छात्रा पर कराया हमला, आरोपी समेत दो गिरफ्तार

नईदुनिया न्यूज, बालोद। जिला मुख्यालय बालोद में सोमवार को 22 वर्षीय छात्रा पर हुए सनसनीखेज एसिड अटैक के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि छात्रा पर एसिड फेंकने की साजिश उसके प्रेमी ने रची थी।

वारदात को अंजाम देने के लिए उसने अपने दोस्त को भैरमगढ़ से बालोद बुलाया था। पुलिस के अनुसार, सोमवार दोपहर छात्रा लाइब्रेरी से लौट रही थी। इसी दौरान सिंचाई कॉलोनी क्षेत्र में एक युवक ने उस पर एसिड फेंक दिया और मौके से फरार हो गया।