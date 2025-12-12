मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    'मेरे जीजा कलेक्ट्रेट में पदस्थ है, उच्च अधिकारियों संग है उठना-बैठना', नौकरी का झांसा देकर ठग लिए 11 लाख रुपये

    CG news: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में नौकरी के नाम पर 11 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी ने विभिन्न विभागों में अपनी पहचान होने, जीजा रमेश साहू के कलेक्ट्रेट बालोद में पदस्थ और उच्च अधिकारियों से उठना-बैठना कहकर पीड़ितों से संपर्क साधा।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 12 Dec 2025 10:25:05 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 12 Dec 2025 10:25:05 PM (IST)
    'मेरे जीजा कलेक्ट्रेट में पदस्थ है, उच्च अधिकारियों संग है उठना-बैठना', नौकरी का झांसा देकर ठग लिए 11 लाख रुपये
    नौकरी का झांसा देकर ठग लिए 11 लाख रुपये (सांकेतिक तस्वीर)

    नईदुनिया न्यूज, बालोद। जिले में नौकरी के नाम पर 11 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। गुंडरदेही थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम मटिया निवासी महेन्द्र कुमार पिता घनश्याम सिंह (46), ग्राम कुलिया निवासी दीपिका कुंभकार पति हरिराम कुंभकार (27) और ग्राम सियनमरा निवासी गैंदलाल पिता बंशी की शिकायत पर पुलिस ने ग्राम सरेखा निवासी आरोपित डोमेन्द्र कुमार पिता प्यारीलाल के विरुद्ध पंजीबद्ध कर लिया हैं।

    आरोपित डोमेन्द्र ने विभिन्न विभागों में अपनी पहचान होने, जीजा रमेश साहू कलेक्ट्रेट बालोद में पदस्थ और उच्च अधिकारियों से उठना-बैठना कहकर पीड़ितों से संपर्क कर डाटा एंट्री ऑपरेटर, कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर नौकरी लगाने की बात कही, जिससे उक्त तीनों ने डोमेन्द्र की बातों पर विश्वास कर पैसा देने तैयार हो गए।


    आरोपित द्वारा उक्त तीनों पीड़ितों को नौकरी लगाने के नाम पर पैसा लेकर ठग लिया।केस-1गुंडरदेही ब्लाक के ग्राम मटिया निवासी महेन्द्र कुमार पिता घनश्याम सिंह द्वारा कलेक्टर कार्यालय में डाटा एंट्री आपरेटर के पद के लिए आरोपित से पांच लाख में सौदा कर उसके बहकावे में आकर ढाई लाख रुपये 13 मार्च 2024 को 50 रुपये के स्टाम्प पेपर में तहसील कार्यालय परिसर में लिखा पढ़ी कर प्रदान किया और ज्वाईनिंग लेटर मिलने के बाद बची हुई राशि देने की बात हुई थी।

    दो-तीन माह बाद महेंद्र के वॉट्सएप्प मोबाइल नंबर में आरोपित डोमेन्द्र द्वारा फर्जी ज्वाईनिंग लेटर भेजा गया तब महेंद्र ने बची हुई राशि दे दी।केस-2गुरुर ब्लाक के ग्राम कुलिया निवासी दीपिका कुंभकार, पति हरिराम कुंभकार से श्रम विभाग में कम्प्यूटर आपरेटर की नौकरी दिलाने के नाम पर आरोपित ने तीन लाख रुपये वसूले। 18 अप्रैल 2024 को एक लाख रुपये नगद और 20 हजार रुपये फोन-पे से लिए। इसके बाद 18 जुलाई को दो लाख 80 हजार रुपये और लिए और कहा कि नगद दो माह के लिए रख रहा हूं। आरोपित ने ग्राम सरेखा स्थित अपने पिता के नाम पर 0.24 हेक्टेयर भूमि का रजिस्ट्री बैनामा करने का झांसा देकर रकम ली।

    दीपिका को स्पीड पोस्ट के माध्यम से फर्जी जाइनिंग लेटर भेजा गया।केस-3ग्राम सियनमरा निवासी गैंदलाल की बेटी को नौकरी लगाने के नाम पर आरोपित ने आठ जनवरी 2025 को डेढ़ लाख रुपये नगद लिया एवं 12 मार्च को 50 हजार रुपया फोन पे के माध्यम से लिया गया। नौकरी नहीं लगने पर पैसा वापस करने के नाम पर आरोपित डोमेन्द्र ने दो लाख रुपये का चेक दिया। आरोपित द्वारा ज्वाईनिंग लेटर दूंगा कहते हुए तीनों पीड़ितों से कहा।

    नौकरी नहीं लगने पर सभी को पैसा वापस करूंगा तक बोला, लेकिन आज तक किसी को भी न ही नौकरी नहीं लगाया और न ही किसी रकम वापस किया है। पीड़ितों द्वारा जब भी आरोपी से संपर्क किया जाता हैं तो उसका फोन बंद आता है। आरोपित ग्राम सरेखा से पिछले तीन माह से फरार है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.