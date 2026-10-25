छत्तीसगढ़ के जमही टोल नाके पर शुरू हुई वसूली, बालोद से दल्ली राजहरा आने- जाने में देना पड़ेगा इतना टोल

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालोद। जिला मुख्यालय बालोद से दल्लीराजहरा मार्ग पर सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए अब टोल शुल्क का भुगतान अनिवार्य हो गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग-930 पर ग्राम जमही के पास स्थापित नए टोल प्लाजा पर 25 अक्टूबर की सुबह 8 बजे से औपचारिक रूप से फास्टैग आधारित शुल्क वसूली शुरू कर दी गई है। लगभग एक वर्ष से बनकर तैयार इस टोल प्लाजा पर एजेंसी चयन और तकनीकी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की दरें लागू कर दी हैं।

तय की गई दरों के तहत कार, जीप, वैन और हल्के मोटर वाहनों को एक तरफ की यात्रा के लिए 35 रुपये और 24 घंटे के भीतर वापसी पर 55 रुपये का भुगतान करना होगा। हल्के वाणिज्यिक वाहनों और मिनी बसों के लिए एक तरफ का शुल्क 60 रुपये तथा दोनों तरफ का 90 रुपये रखा गया है।

बस, ट्रक संचालकों को देना होगा इतना टोल इसके अलावा दो एक्सल वाली बसों और ट्रकों के लिए एकल यात्रा शुल्क 125 रुपये और वापसी का 185 रुपये निर्धारित है। तीन एक्सल वाले भारी वाहनों को 135 रुपये तथा बहु-एक्सल ओवरसाइज वाहनों को 235 रुपये तक चुकाने होंगे। दोपहिया वाहनों को इस टोल से पूर्णतः मुक्त रखा गया है। स्थानीय लोगों को मासिक पास की राहत टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्थानीय गैर-व्यावसायिक निजी वाहन स्वामियों के लिए 360 रुपये प्रतिमाह का रियायती पास निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के इंजीनियर वसीम शेख ने बताया कि स्थानीय निवासी जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत कर पास जारी करवा सकते हैं।